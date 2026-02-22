search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 14:09

Χρηστίδου για Απόκριες: «Το 2019 χώριζα… δεν έκανα τέτοια» (Video)

22.02.2026 14:09
xristidou_vasalos

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από το πρόσφατο παρελθόν μοιράστηκαν η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος στη σημερινή αποκριάτικη εκπομπή τους.

Σ’ αυτό, η παρουσιάστρια και ο συνεργάτης της απεικονίζονται μασκαρεμένοι ως Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Snik.

Οι δυο τους αναρωτήθηκαν πότε ακριβώς μπορεί να είναι τραβηγμένες οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, με τον Βασάλο να απαντά πως μάλλον ήταν το 2019.

«Το 2019 χώριζα… δεν έκανα τέτοια», απάντησε η παρουσιάστρια.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

Gio για Γαρμπή: «Βλέπουν ένα νέο παιδί που φέρνει “κασέρι” στην πατρίδα του και τραγουδάει Καζαντζίδη και λένε πως δεν υπήρχε σεβασμός;» (Video)

Γιώργος Αλκαίος: «Πήρα χάπια για δύο εβδομάδες, με τρέλαναν, τα άφησα και έκανα φίλη μου την κατάθλιψη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς: «Η συμφωνία είναι συμφωνία»

DMA_87041
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κινεζικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα

giamali_gewrgiadis
MEDIA

«Bιντεομαχία» Γεωργιάδη – Γιάμαλη

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πασίγνωστης εταιρείας αθλητικών ειδών

texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην πράκτορας της CIA: Ο Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν τη Δευτέρα ή την Τρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

pswmi
ΥΓΕΙΑ

Ψωμί: Κι όμως αυτό είναι το συστατικό που το κάνει πολύ πιο υγιεινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:32
komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς: «Η συμφωνία είναι συμφωνία»

DMA_87041
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κινεζικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα

giamali_gewrgiadis
MEDIA

«Bιντεομαχία» Γεωργιάδη – Γιάμαλη

1 / 3