Χρηστίδου για Απόκριες: «Το 2019 χώριζα… δεν έκανα τέτοια» (Video)

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από το πρόσφατο παρελθόν μοιράστηκαν η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος στη σημερινή αποκριάτικη εκπομπή τους.

Σ’ αυτό, η παρουσιάστρια και ο συνεργάτης της απεικονίζονται μασκαρεμένοι ως Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Snik.

Οι δυο τους αναρωτήθηκαν πότε ακριβώς μπορεί να είναι τραβηγμένες οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, με τον Βασάλο να απαντά πως μάλλον ήταν το 2019.

«Το 2019 χώριζα… δεν έκανα τέτοια», απάντησε η παρουσιάστρια.

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

Gio για Γαρμπή: «Βλέπουν ένα νέο παιδί που φέρνει “κασέρι” στην πατρίδα του και τραγουδάει Καζαντζίδη και λένε πως δεν υπήρχε σεβασμός;» (Video)

Γιώργος Αλκαίος: «Πήρα χάπια για δύο εβδομάδες, με τρέλαναν, τα άφησα και έκανα φίλη μου την κατάθλιψη»