Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

Ο 27χρονος τραγουδιστής Akylas, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision 2026 με το τραγούδι του «Ferto», έχει ήδη γίνει talk of the town -και όχι μόνο για τη μουσική του.

Αυτή τη φορά, ο Akylas εμφανίστηκε… σε LEGO μορφή, σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, προσφέροντας στους θαυμαστές του μια διαφορετική και πρωτότυπη διάσταση του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.

Η πλατφόρμα που δημιούργησε το βίντεο ονομάζεται «Musicbricks» και είναι ένας δημοφιλής λογαριασμός με πάνω από 3 εκατομμύρια likes. Κάθε χρόνο, το κανάλι μετατρέπει συμμετέχοντες της Eurovision σε LEGO φιγούρες μέσα από εντυπωσιακά animation και φέτος ήρθε η σειρά του Akylas. Ο Έλληνας εκπρόσωπος είχε ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις στο εξωτερικό πριν καν αναδειχθεί νικητής στον ελληνικό τελικό, γεγονός που έκανε την επιλογή του για LEGO αναπαράσταση ακόμα πιο φυσική.

Στη μουσική σκηνή τώρα, ο Akylas βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών για τη Eurovision 2026, διατηρώντας σταθερά αυτή τη θέση από την ημέρα που ανακοινώθηκε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας. Το «Ferto» έχει ξεχωρίσει για τον δυναμικό ρυθμό του, την ξεχωριστή φωνή του Akylas και την ενέργεια που μεταφέρει, ενώ οι στοιχηματικές εταιρείες τον κατατάσσουν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για υψηλή θέση στον τελικό της Βιέννης.

Ανεξάρτητα από την κατάταξη, η LEGO εκδοχή του Akylas έρχεται να δείξει πόσο αγαπητός είναι ο Έλληνας καλλιτέχνης, μεταφέροντας την Eurovision και σε ένα πιο viral, χιουμοριστικό επίπεδο. Οι fans της διοργάνωσης ήδη σχολιάζουν την πρωτοτυπία και έχουν κάνει το βίντεο viral, ενώ πολλοί το μοιράζονται στα social media τους ενθουσιασμένοι.

Το «Ferto» και ο Akylas είναι, λοιπόν, έτοιμοι να κατακτήσουν όχι μόνο τη σκηνή της Eurovision, αλλά και τα social media, αποδεικνύοντας ότι η μουσική μπορεί να συνδυαστεί με δημιουργική διασκέδαση σε κάθε μορφή, ακόμα και σε… LEGO.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών και του πληρώματος πτήσης

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο 45χρονος δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

Κακοκαιρία: Αίτημα να κηρυχθεί η Λήμνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα, κλειστά σχολεία