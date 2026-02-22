Κακοκαιρία: Αίτημα να κηρυχθεί η Λήμνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα, κλειστά σχολεία

Αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας απέστειλε χθες Σάββατο η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα.

Το αίτημα εστάλη λόγω των εκτεταμένων καταστροφών σε υποδομές και ιδιωτικές περιούσιες το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Οι κατολισθήσεις, τα πλημμυρικά φαινόμενα και η μεταφορά φερτών υλικών δημιούργησαν σημεία αυξημένης επικινδυνότητας για τις μετακινήσεις των κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί του Σαββάτου (21/02) εστάλη στους κατοίκους μήνημα από το 112, ώστε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Οχήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και κατέληξαν το ένα πάνω στο άλλο, όπως μετέδωσε το limnosreport.gr, ενώ την ίδια στιγμή, καταστηματάρχες και κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με πλημμυρισμένους χώρους, προσπαθώντας να περιορίσουν τις απώλειες και να απομακρύνουν τα νερά και τη λάσπη.

Σημειώνεται ότι όπως ανακοινώθηκε χθες, το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για πόση.

Πού υπάρχουν προβλήματα

Μέσω δελτίου τύπου, ο δήμος ενημέρωσε σχετικά με τα σημεία όπου παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα ή έχει διακοπεί πλήρως η βατότητα, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στο αγροτικό οδικό δίκτυο, μόνο στις απολύτως αναγκαίες, όπως μεταδίδει το LimnosLive.gr.

Προβλήματα καταγράφονται, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο δήμος σε:

Δ.Ε. Μύρινας

Περιοχή γέφυρας Ραγκαβά: Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο ένα ρεύμα.

Επαρχιακή οδός προς Θάνος (περιοχή Σταυρί): Αυξημένος κίνδυνος κατολισθήσεων – οι οδηγοί να διέρχονται με μεγάλη προσοχή.

Θάνος – οδός προς λιμανάκι (Πατέλι): Σημαντική επικινδυνότητα στο οδικό δίκτυο.

Παραλιακή οδός Πλατέως: Ζημιές στο οδόστρωμα και σπασμένα τοιχία – αυξημένος κίνδυνος διέλευσης.

Λαγκάδα: Δεν υπάρχει βατότητα

Οδός προς Παναγία Κακαβιώτισσα: Δεν υπάρχει βατότητα

Δημοτικό Στάδιο Μύρινας (περιοχή Μαυραμπέλια) και γέφυρα προς το στάδιο: Η διέλευση γίνεται μόνο με αυξημένη προσοχή.

Δ.Ε. Ατσικής

Αγροτική οδός Αγίου Δημητρίου – Κοντιά (περιοχή Λαγοπάτι): Δεν υπάρχει βατότητα.

Κατάλακκο προς Γομάτι: Δεν υπάρχει βατότητα.

Σαρδές προς Γομάτι: Δεν υπάρχει βατότητα.

Κουρούνι: Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο – η διέλευση να αποφεύγεται μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Δ.Ε. Μούδρου

Μούδρος: κλειστός ο δρόμος προς Άγιο Παύλο

Οδός προς Χαβούλη: δεν υπάρχει βατότητα

Κέρος: Δεν υπάρχει βατότητα προς Αγ. Κυριακή και Αγ. Παρασκευή

Φισίνη – Λιμανάκι Αγιάς: δεν υπάρχει βατότητα

Παναγιά: Λιμανάκι Αγ. Σωτήρας: δεν υπάρχει βατότητα

Ο Δήμος Λήμνου απευθύνει έκκληση να περιοριστούν οι μετακινήσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο στις απολύτως αναγκαίες.

