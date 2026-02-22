Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα: Έκτακτο χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας

Αρκετά σοβαρός φαίνεται πως είναι ο τραυματισμός στο χέρι του 17χρονου, έπειτα από έκρηξη κροτίδας το απόγευμα του Σαββάτου (21/02), στην Πτολεμαΐδα. Ο ανήλικος υποβάλλεται άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, όπως ανέφερε ο διοικητής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν όταν ο ανήλικος προσπάθησε να ενεργοποιήσει κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξερράγη αιφνίδια, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι γιατροί της Ορθοπεδικής Κλινικής προχωρούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 17χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι, συγκεκριμένα στον αντίχειρα, τον δείκτη και το μέσο δάχτυλο.

Στο έκτακτο χειρουργείο που βρίσκεται σε εξέλιξη θα πραγματοποιηθεί οστεοσύνθεση των τραυματισμένων δακτύλων, ενώ δεν φαίνεται να τίθεται θέμα ακρωτηριασμού, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες, αφού οι γιατροί κρίνουν ότι μπορούν να διασωθούν.

Έδωσαν μάχη οι γιατροί για να περιορίσουν την αιμορραγία

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τον τραυματισμό, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας τον 17χρονο.

Εκεί, οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησαν άμεσα σε επείγουσα εισαγωγή, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διάσωση των τραυματισμένων δαχτύλων.

