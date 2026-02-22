search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 13:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2026 11:51

Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα: Έκτακτο χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας

22.02.2026 11:51
xeirourgeio

Αρκετά σοβαρός φαίνεται πως είναι ο τραυματισμός στο χέρι του 17χρονου, έπειτα από έκρηξη κροτίδας το απόγευμα του Σαββάτου (21/02), στην Πτολεμαΐδα. Ο ανήλικος υποβάλλεται άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, όπως ανέφερε ο διοικητής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης.

Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν όταν ο ανήλικος προσπάθησε να ενεργοποιήσει κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξερράγη αιφνίδια, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι γιατροί της Ορθοπεδικής Κλινικής προχωρούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 17χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι, συγκεκριμένα στον αντίχειρα, τον δείκτη και το μέσο δάχτυλο.

Στο έκτακτο χειρουργείο που βρίσκεται σε εξέλιξη θα πραγματοποιηθεί οστεοσύνθεση των τραυματισμένων δακτύλων, ενώ δεν φαίνεται να τίθεται θέμα ακρωτηριασμού, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες, αφού οι γιατροί κρίνουν ότι μπορούν να διασωθούν.

Έδωσαν μάχη οι γιατροί για να περιορίσουν την αιμορραγία

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τον τραυματισμό, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας τον 17χρονο.

Εκεί, οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησαν άμεσα σε επείγουσα εισαγωγή, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διάσωση των τραυματισμένων δαχτύλων.

Διαβάστε επίσης:

Διαδικτυακές δημοπρασίες: Τι αντικείμενα πωλούνται – Ποιοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν

Λειψυδρία: Ανάκαμψη μεν αλλά 26% κάτω του μέσου όρου η στάθμη του Μόρνου – «Όχι» στον εφησυχασμό λένε οι ειδικοί

«Μοναδική μαρτυρία»: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
touristas (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Σάλος με τουρίστα που κρατούσε βρέφος πάνω από τον καταρράκτη «Λαιμός του Διαβόλου» για φωτογραφία

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

ilikiomenos_xeria
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοικογενειακή βία: 41χρονος χτύπησε με πιρούνι τον πατέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στη Μόρια

limnos_kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αίτημα να κηρυχθεί η Λήμνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα, κλειστά σχολεία

oreivatis_diasosi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον 74χρονο πεζοπόρο που αγνοείται στο Βελούχι – Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 13:04
touristas (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Σάλος με τουρίστα που κρατούσε βρέφος πάνω από τον καταρράκτη «Λαιμός του Διαβόλου» για φωτογραφία

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη θάλασσα πέταξε το όπλο ο δράστης – Τραυματίες 4 ανήλικοι (Video)

ilikiomenos_xeria
ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοικογενειακή βία: 41χρονος χτύπησε με πιρούνι τον πατέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στη Μόρια

1 / 3