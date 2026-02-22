search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026
22.02.2026

«Μοναδική μαρτυρία»: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή

Διεθνές ενδιαφέρον και εκτενή κάλυψη από κορυφαία μέσα ενημέρωσης προκάλεσε η αποκάλυψη των ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944.

Τα ιστορικής αξίας ντοκουμέντα, που ήρθαν στο φως ύστερα από δεκαετίες αφάνειας, παρουσιάζονται από τον διεθνή Τύπο ως «μοναδική μαρτυρία» ενός εκ των πλέον εμβληματικών εγκλημάτων της ναζιστικής Κατοχής στην Ελλάδα.

Τα εκτενή ρεπορτάζ υπογραμμίζουν τη σημασία της διάσωσης και θεσμικής κατοχύρωσης τέτοιων τεκμηρίων, κυρίως όταν αφορούν εγκλήματα πολέμου και ιστορικά τραύματα που εξακολουθούν να διαμορφώνουν τη συλλογική μνήμη. Έως σήμερα, η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών ήταν καταγεγραμμένη κυρίως μέσα από γραπτές πηγές και μαρτυρίες επιζώντων, χωρίς αντίστοιχο οπτικό υλικό.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά τη διαχείριση της ιστορικής μνήμης στην Ευρώπη και το ερώτημα πώς τα τεκμήρια του παρελθόντος προστατεύονται, ερμηνεύονται και μεταδίδονται στις επόμενες γενιές.

The Guardian: «Οι τελευταίες στιγμές πριν από το εκτελεστικό απόσπασμα»

Στο εκτενές ρεπορτάζ του ο βρετανικός Guardian δίνει έμφαση στο θάρρος των ανθρώπων που εκτελέστηκαν, εξαιτίας της αντιστασιακής τους δράσης, τονίζοντας πως πήγαιναν στο απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά.

Μάλιστα, η εφημερίδα σημειώνει ότι οι εικόνες «δίνουν πρόσωπο» σε ένα γεγονός που μέχρι σήμερα ήταν χαραγμένο κυρίως στη συλλογική μνήμη μέσα από μαρτυρίες και ιστορικές καταγραφές.

Επιπλέον, τονίζεται η συναισθηματική φόρτιση που προκάλεσε η δημοσιοποίησή τους στην Ελλάδα, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ταχύτητα με την οποία κινήθηκε το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτησή τους.

New York Times: Οι πρώτες εικόνες της εκτέλεσης

Οι New York Times και το ABC News εστιάζουν στο πώς οι φωτογραφίες εμφανίστηκαν προς πώληση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι πρόκειται για τις πρώτες γνωστές εικόνες που αποτυπώνουν άμεσα σκηνές λίγο πριν από την εκτέλεση στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Τα αμερικανικά μέσα δίνουν επίσης έμφαση στη διαδικασία ελέγχου της αυθεντικότητας του υλικού, αλλά και στο νομικό και πολιτιστικό πλαίσιο που διέπει την απόκτηση και επιστροφή ιστορικών τεκμηρίων εθνικής σημασίας.

Τηλεγράφημα για το θέμα απέστειλε και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press.

The Telegraph: «Ένα χαμένο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής μνήμης»

Η βρετανική The Telegraph αναδεικνύει την υπόθεση ως μια ιστορία που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, εντάσσοντάς τη στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο μνήμης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Χαρακτηρίζει τις φωτογραφίες εξαιρετικά σπάνιο οπτικό τεκμήριο ναζιστικού εγκλήματος σε ελληνικό έδαφος και κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συμβολικό βάρος της εκτέλεσης της 1ης Μαΐου 1944, που έχει καταγραφεί ως μία από τις πλέον εμβληματικές πράξεις αντιποίνων στην κατεχόμενη Ευρώπη.

France24: Ηθικά ερωτήματα για την εμπορία ιστορικών ντοκουμέντων

Το γαλλικό διεθνές δίκτυο France 24 εστιάζει, πέρα από το ιστορικό σκέλος, και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την εμπορία φωτογραφιών που απεικονίζουν εγκλήματα πολέμου.

Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι η πώληση τέτοιου υλικού εγείρει ζητήματα δεοντολογίας και σεβασμού προς τα θύματα. Παράλληλα, αναδεικνύεται η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να εντάξει το αρχείο σε δημόσια συλλογή, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρησή του ως ιστορικό τεκμήριο και όχι ως αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης.

