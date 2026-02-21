search
21.02.2026 11:25

Αρναούτογλου για Λιάγκα: «Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν του αρέσω με τίποτα»

21.02.2026 11:25
arnaoutoglou_liagkas

Για τον εθνικό τελικό της φετινής Eurovision αλλά και για τη μεταμόρφωσή του σε «Ακύλα» μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη διοργάνωση, εστιάζοντας κυρίως στο κλίμα που επικράτησε μεταξύ των διαγωνιζόμενων.

«Ο Ακύλας είναι υπέροχος, φανταστικός. Ήταν κάτι τόσο γλυκό και μοναδικό αυτό που ζήσαμε αυτή τη φορά. ‘Ηταν κάτι τόσο όμορφο που τα παιδιά ήταν μια παρέα. Πέρα από το ότι ο καθένας στενοχωρήθηκε γιατί είχε το όνειρό του να βρεθεί στη Eurovision, αλλά στο τέλος δείξανε όλοι μαζί τέτοια κατανόηση και τέτοια αγάπη. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα όλο αυτό, με αυτή τη γλύκα», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

»Το στιγμιότυπο με τη μητέρα του ήταν κάτι πολύ μοναδικό και προσωπικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι αυτές οι σχέσεις που είναι τόσο γλυκές και μοναδικές. Γι’ αυτό και λέω σε όλο τον κόσμο, το έλεγα και πριν χάσω τη μητέρα μου… Αν έρθει η στιγμή της απώλειας λέμε όλοι μακάρι να ξαναχτυπούσε το τηλέφωνο», πρόσθεσε.

Η απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος της εκπομπής του OPEN τον ρώτησε για το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με AI βίντεο που κυκλοφορεί και παρουσιάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ρόλο «Ακύλα», το οποίο – σύμφωνα με τον παρουσιαστή – ήταν καλύτερο από τη δική του μίμηση.

«Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα με τίποτα. Πρέπει να είναι ίσως ο μοναδικός που δε του άρεσε. Το καταλαβαίνω όμως, γούστα είναι αυτά», απάντησε με χιούμορ.

