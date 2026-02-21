Τηλεθέαση Παρασκευής: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Alpha – Χωρίς αντίπαλο στην prime time με «Σόι Σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανίκητος αποδείχτηκε για ένα ακόμη βράδυ Παρασκευής ο Alpha στην prime time.
Οι οικογενειακές κωμωδίες του καναλιού πήραν διπλή πρωτιά τις ώρες μετάδοσής τους, αφήνοντας στα μονοψήφια τον ανταγωνισμό.
«Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» σημείωσαν 22,4%στο δυναμικό κοινό και 22,1% στο γενικό σύνολο και οι …μπαμπάδες 22,1% και 21,5% αντίστοιχα.
Τα προγράμματα των άλλων καναλιών έπεσαν κάτω από τη βάση, στους πίνακες τηλεθέασης, με την ελληνική ταινία «Η κυρία του κυρίου» (ΑΝΤ1) να καταγράφει 9,3% στο δυναμικό κοινό και 10,8% στο γενικό σύνολο και την ελληνική ταινία «Μια τρελή, τρελή, οικογένεια» (Mega) να μένει στο 8,7% και 9,2% αντίστοιχα.
