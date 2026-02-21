search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 13:37
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.02.2026 11:07

Τηλεθέαση Παρασκευής: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Alpha – Χωρίς αντίπαλο στην prime time με «Σόι Σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

21.02.2026 11:07
tile8easi

Ανίκητος αποδείχτηκε για ένα ακόμη βράδυ Παρασκευής ο Alpha στην prime time.

Οι οικογενειακές κωμωδίες του καναλιού πήραν διπλή πρωτιά τις ώρες μετάδοσής τους, αφήνοντας στα μονοψήφια τον ανταγωνισμό.

«Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» σημείωσαν 22,4%στο δυναμικό κοινό και 22,1% στο γενικό σύνολο και οι …μπαμπάδες 22,1% και 21,5% αντίστοιχα.

Τα προγράμματα των άλλων καναλιών έπεσαν κάτω από τη βάση, στους πίνακες τηλεθέασης, με την ελληνική ταινία «Η κυρία του κυρίου» (ΑΝΤ1) να καταγράφει 9,3% στο δυναμικό κοινό και 10,8% στο γενικό σύνολο και την ελληνική ταινία «Μια τρελή, τρελή, οικογένεια» (Mega) να μένει στο 8,7% και 9,2% αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδου για Κουσουλό: «Το σχόλιό του συνιστά ρητορική υποτίμησης με σαφές έμφυλο πρόσημο»

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Μια ντουζίνα ημέρες στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με τη χθεσινή πρωτιά (19/2)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nosokomeio
ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη: Πέθανε 2χρονο αγόρι στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά – Την μετέφεραν σε άμεση επαφή με ξηρό πάγο

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

IERVNYMOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιερώνυμος: «Μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι αρχιεπίσκοπος»

macron trump 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι καλό να υπάρχουν αντίβαρα στην εξουσία»: Ο Μακρόν χαιρετίζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

DENDIAS_GEORGIADIS_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η συγγνώμη στη Χρηστίδου, ο Κασιδιάρης και ο «γουρλής» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

mornos_2002_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει πραγματικά για τη λειψυδρία

galatopita_sinagi2
CUCINA POVERA

Γαλατόπιτα «γυμνή», της Πελοποννησιακής παράδοσης

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 13:37
nosokomeio
ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη: Πέθανε 2χρονο αγόρι στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά – Την μετέφεραν σε άμεση επαφή με ξηρό πάγο

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος ψαράς που αγνοείτο από τον ποταμό Γλαύκο

IERVNYMOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιερώνυμος: «Μπορώ να ζήσω και χωρίς να είμαι αρχιεπίσκοπος»

1 / 3