Τηλεθέαση Παρασκευής: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Alpha – Χωρίς αντίπαλο στην prime time με «Σόι Σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Ανίκητος αποδείχτηκε για ένα ακόμη βράδυ Παρασκευής ο Alpha στην prime time.

Οι οικογενειακές κωμωδίες του καναλιού πήραν διπλή πρωτιά τις ώρες μετάδοσής τους, αφήνοντας στα μονοψήφια τον ανταγωνισμό.

«Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» σημείωσαν 22,4%στο δυναμικό κοινό και 22,1% στο γενικό σύνολο και οι …μπαμπάδες 22,1% και 21,5% αντίστοιχα.

Τα προγράμματα των άλλων καναλιών έπεσαν κάτω από τη βάση, στους πίνακες τηλεθέασης, με την ελληνική ταινία «Η κυρία του κυρίου» (ΑΝΤ1) να καταγράφει 9,3% στο δυναμικό κοινό και 10,8% στο γενικό σύνολο και την ελληνική ταινία «Μια τρελή, τρελή, οικογένεια» (Mega) να μένει στο 8,7% και 9,2% αντίστοιχα.

