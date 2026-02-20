Μια ντουζίνα ημέρες στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με τη χθεσινή πρωτιά (19/2)

Το θέμα δεν είναι μόνον η διάρκεια ως πρώτη επιλογή των τηλεθεατών ο Alpha αλλά και πως από την αρχή της εβδομάδας καταφέρνει και συγκεντρώνει σχεδόν αναλλοίωτη την μερίδα εκείνων που τον προτιμούν.

Επίσης, με εξαίρεση την γενική κάμψη τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο- όχι μόνον του προηγούμενου αλλά και όλων των άλλων που προηγήθηκαν-, τις άλλες ημέρες της περασμένης εβδομάδας η χαμηλότερη επίδοση του σταθμού ήταν το 14,1% την προηγούμενης Παρασκευής (14/2).

Δεύτερη επιλογή παρέμεινε το Mega με πορεία τηλεθέασης σε απόσταση περίπου δύο μονάδων από τον προπορευόμενο σταθμό. Μόνον την Τετάρτη που μας πέρασε ανέβασε «στροφές» λόγω Champions League, ενώ χθες έκλεισε την ημέρα στο 12,1%, σύμφωνα με τη Nielsen.

Ο ΑΝΤ1, αν και τρίτος, παραδόξως είχε απώλειες, σε σχέση με την Τρίτη. Και να σκεφτείτε πως χθες είχε την μετάδοση του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟ- Βικτόρια Πλζεν.

Κέρδη (1,6%) εμφάνισε ο ΣΚΑΪ και προσπέρασε το STAR παρότι καταγράφηκε και σε εκείνο τάση ανόδου. Θετικό πρόσημο εμφάνισε το Open, αλλά και η ΕΡΤ1 με ίδια ακριβώς μεταβολή (0,3%).

Διαβάστε επίσης

Media Mouse: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ… α λα Γιαδικιάρογλου

Eurovision 2026: Μποϊκοτάζ στον διαγωνισμό ζητούν οι εργαζόμενοι στη ραδιοτηλεόραση του Βελγίου λόγω Ισραήλ (Video)

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ