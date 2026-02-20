Media Mouse: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ… α λα Γιαδικιάρογλου

«Δεν ήμασταν έξω… ήμασταν μέσα. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ πολύ». Ήταν η -αποστομωτική- απάντηση που έδωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης σε δημοσιογράφο, όταν ζήτησε τη γνώμη του για την κίνηση διαμαρτυρίας κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision, έξω από το χώρο που πραγματοποιήθηκε ο εθνικός τελικός «Sing for Greece».

Ο πληθυντικός -που δεν μπορούσε να κρύψει την ενόχληση- δεν ήταν της ευγένειας. Απέκλεισε το ενδεχόμενο- ή και αφαίρεσε το δικαίωμα- να απαντήσει κάποια από τις δύο συμπαρουσιάστριες της εκδήλωσης.

Ακόμα κι αν δεν ήταν έτσι, και το ερώτημα ετέθη συγκεκριμένα στον Καπουτζίδη, έγινε διότι εκείνος ως τώρα έπαιρνε θέση ανοιχτά σε ζητήματα ανθρώπων με Αναπηρία, σε ζητήματα ανθρώπων που βιώνουν αποκλεισμούς κάθε είδους, σε ζητήματα «ορατότητας», αποδοχής, κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ο άξιος καλλιτέχνης και δημιουργός ως τώρα έχει δείξει ότι διαθέτει ευαίσθητες «κεραίες», ότι είναι «μέσα στη ζωή». Το «Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα» ενέχει διάσταση στρουθοκαμηλισμού.

Ο δημοσιογράφος, έκανε τη δουλειά του. Και με ευγένεια. Οφείλει, άλλωστε, να ρωτά, ιδίως για τα δύσκολα, τα άβολα, πόσω μάλλον όταν 21.289 παιδιά, σύμφωνα με τη Unicef, έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινούς βομβαρδισμούς και πυρά στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023… Και το «United by music» της Eurovision φαντάζει πουκάμισο αδειανό. Απόδειξη οι αποχωρήσεις χωρών από την φετινή διοργάνωση και οι διαμαρτυρίες που εξακολουθούν. Κι αυτά, όλα όσα έχουν γίνει και συμβαίνουν, όσο μακριά- χιλιομετρικά έστω- και αν βρίσκονται, την ίδια στιγμή είναι «μέσα» στη Eurovision.

Την Καθαρή Δευτέρα τα άγνωστα παρασκήνια της 17 Νοέμβρη από τον Αλέξη Παπαχελά

Άγνωστες πτυχές της θανάσιμης τρομοκρατικής οργάνωσης που στοίχειωσε την Ελλάδα για δεκαετίες, φωτίζει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ, «Φάκελος 17 Νοέμβρη» που πραγματοποίησε ο Αλέξης Παπαχελάς για τον ΣΚΑΪ και εξετάζει τη διαδρομή της οργάνωσης που δολοφόνησε 23 ανθρώπους, άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων με τις δικές τους ανοιχτές πληγές.

Το κουβάρι της υπόθεσης αρχίζει και ξετυλίγεται με τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA Ρίτσαρντ Γουέλς τον Δεκέμβριο του 1975 και φτάνει μέχρι τη σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στους Λειψούς το 2002 και την παράδοση του Δημήτρη Κουφοντίνα στη ΓΑΔΑ.

Για πρώτη φορά καταθέτουν τις μαρτυρίες τους Έλληνες και Αμερικανοί, που βρέθηκαν στον τόπο της δολοφονίας του Γουέλς και χειρίστηκαν τις πρώτες έρευνες, οι οποίες εκτείνονταν από την Κύπρο έως την Κούβα και την Μέση Ανατολή.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει τι κρυβόταν πίσω από τις γκάφες και το κυνήγι των φαντασμάτων των ελληνικών και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες έβαλαν στο στόχαστρό τους ακόμη και διάσημους Έλληνες υπεράνω κάθε υποψίας. Αποκαλύπτεται ακόμη το σχέδιο που είχαν στο συρτάρι οι Αμερικάνοι για να συλλάβουν και να μεταφέρουν στις ΗΠΑ για να δικαστούν μέλη της 17Ν για τα οποία υπήρχαν στοιχεία πριν τις συλλήψεις τους.

Συγγενείς ξένων θυμάτων, ένα καταδικασμένο για δολοφονίες μέλος της 17 Νοέμβρη, αξιωματούχοι βρετανικών και αμερικανικών υπηρεσιών και οι βασικοί Έλληνες αξιωματούχοι που ηγήθηκαν της εξάρθρωσης, μιλούν στην κάμερα του ντοκιμαντέρ.

Ο «Φάκελος 17Ν» κλείνει με την ανάμειξη των βρετανικών υπηρεσιών μετά τη δολοφονία του βρετανού στρατιωτικού Στίβεν Σόντερς, το κυνήγι για τον αρχηγό της 17Ν σε όλο τον πλανήτη και το ντόμινο των αποκαλύψεων που ακολούθησε την έκρηξη της βόμβας στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2002.

Το ντοκιμαντέρ απαντά σε μερικά κρίσιμα ερωτήματα:

-Γιατί απέτυχαν οι ελληνικές και αμερικανικές αρχές να εξαρθρώσουν την οργάνωση-φάντασμα για 27 χρόνια;

-Τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε εκραγεί η βόμβα στα χέρια του Σάββα Ξηρού;

-Υπάρχουν μέλη της 17Ν που δεν συνελήφθησαν ποτέ;

Μαζί με τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, έρχονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα άγνωστα ντοκουμέντα και βίντεο από τις γιάφκες της 17 Νοέμβρη και φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από τη δράση της οργάνωσης που τρομοκράτησε την Ελλάδα για 27 χρόνια.

Στο πρώτο επεισόδιο της Καθαρής Δευτέρας (21.00) με τίτλο «Η γέννηση της οργάνωσης», η δημοσιογραφική έρευνα γυρνά πίσω στον χρόνο, στην πρώτη πράξη που άνοιξε τον κύκλο του αίματος: στη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA στην Ελλάδα, Ρίτσαρντ Γουέλς, τις παραμονές Χριστουγέννων του 1975.

Το Newsbomb.gr και το Mad ξεκινούν συνεργασία στον τομέα της ενημέρωσης, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και πλέον εγκαινιάζεται επίσημα μέσα από τον ραδιοφωνικό «αέρα» του Mad Radio 106.2. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, στο Mad Radio 106.2 μεταδίδονται τίτλοι επικαιρότητας ανά μία ώρα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Την επιμέλεια των σύντομων ενημερωτικών δελτίων έχει η δημοσιογραφική ομάδα του Newsbomb.gr.

Η συνεργασία σηματοδοτεί μια ευρύτερη συνέργεια ανάμεσα στα δύο Μέσα, με αμοιβαία προβολή και συνδυασμένες επικοινωνιακές ενέργειες.

Επιστρέφει ως παρουσιαστής σε τηλεπαιχνίδι

Πριν από ένα χρόνο- και κάτι μέρες- ο Alpha είχε ενημερώσει με λιτή ανακοινωση- 18 λέξεων για την ακρίβεια- την κοινή αποφαση με το Νίκο Μουτσινά για λύση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Ο Μουτσινάς που λέτε ξαναχτυπά. Το Star και τυπικά χθες το απογευματάκι ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον ηθοποιό-παρουσιαστή-περφόρμερ.

Θα είναι ο οικοδεσπότης στο νέο τηλεπαιχνίδι «Lingo» του σταθμού που κάνει- λέει- θραύση σε 18 χώρες.

Τίμιο για αυτό που είναι

Στην αρχή της σεζόν και με την μετακίνηση των ενημερωτικών εκπομπών στο ΕΡΤNews στη πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1 εμφανίστηκε η εκπομπή «Νωρίς νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη. Εκδηλώθηκε αμφισβήτηση και ενστάσεις για το εγχείρημα, ακόμα-ακόμα και για την επιλογή των παρουσιαστών. Συμφωνεί- διαφωνεί κάποιος, αρέσει δεν αρέσει, αρκετά από αυτά που προτείνει το «Νωρίς νωρίς» είναι τίμια, ευπρεπή και αξιοπρόσεκτα.

Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν μια εύπεπτη εκπομπή έως και χαζοχαρούμενη κατά ορισμένους. Οι κρίσεις έτσι κι αλλιώς είναι εύκολες. Ευτυχώς δεν είναι τοξική. Και πάντως δεν ρίχνει νερό στο μύλο του αυτοναφορικού πολτού της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης.

Η ελίτ του FBI αρχίζει… βάρδιες και έρευνες στο ΜΑΚ TV

Το «Criminal Minds – Evolution», το σίκουελ της πολυβραβευμένης σειράς, επιστρέφει και μάλιστα σε πρώτη τηλεοπτική στις 22/2 στις 23:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Στους νέους κύκλους της θρυλικής αστυνομικής σειράς μυστηρίου, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το εγκληματικό προφίλ, η Μονάδα Συμπεριφορικής Ανάλυσης (Behaviour Analysis Unit-BAU) του FBI καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη, ίσως, πρόκληση της ιστορίας της. Έρχεται αντιμέτωπη με ένα σκοτεινό και εξαιρετικά οργανωμένο δίκτυο δολοφόνων, που γεννήθηκε μέσα στην απομόνωση της πανδημίας και εξελίχθηκε σε μία θανατηφόρα απειλή.

Επειδή το σίκουελ «Evolution» στις ΗΠΑ μετατοπίστηκε από την παραδοσιακή τηλεόραση σε υπηρεσία streaming (Paramount+) η σειρά έγινε πιο «σκοτεινή», με πιο σκληρή γλώσσα και σκηνές βίας εξαιρετικά αληθοφανείς και για τούτο κάπως σοκαριστικές.

Προγράμματα… 1,2,X

Αυτό, το φετινό δεν έχει προηγούμενο με τη ζαλάδα που προκαλούν τα κανάλια εξαιτίας των μεταβολών στους προγραμματισμούς τους. Σειρές και εκπομπές αλλάζουν ώρες και ημέρες προβολής πιο γρήγορα και από F-35. Μπήκαν στη μάχη της τηλεθέασης και νέες σειρές με αποτέλεσμα… να χάνει η μάνα το παιδί και η Νικολούλη να μην το βρίσκει, που λέει ο λόγος. Σε κάποιες από αυτές επεισόδια μεταδίδονται σε επανάληψη και με τις συχνές αλλαγές ο τηλεθεατής μπερδεύεται, σαστίζει και χάνει τη μπάλα. Ενδεικτικά οι μεταδόσεις των σειρών «Το σόι σου», «Μια νύχτα μόνο», «Ηλέκτρα» και των εκπομπών «Beat my guest», «Βιλατζ Λιμπερταδόρες».

Γυρίζει… γυρίζει… γυρίζει

Και γιατί όχι. Άλλωστε η ζωή κύκλους κάνει. Γιατί να αποτελέσει εξαίρεση ένας παρουσιαστής. Ας πουμε για παράδειγμα ο Κώστας Τσουρός. Άρχισε την τηλεοπτική πορεία του στον ΑΝΤ1. Μετά πήγε Alpha. Ύστερα στο Mega. Φέτος είναι στον ΣΚΑΪ. Δυνητικά και του χρόνου στον ΣΚΑΪ θα είναι αν υπολογίσει κάποιος ότι η συμφωνία συνεργασίας είναι «1+ 1 χρόνο». «Τα συμβόλαια όμως γίνονται για να σπάνε» λέει μια παλιά τηλεοπτική ρήση.

Τα πράγματα στον ΣΚΑΪ δεν εξελίσσονται όπως τα σχεδίαζαν και υπολόγιζαν αμφότερες οι πλευρές. Η εκπομπή «Το ‘χουμε» έχει υποστεί δύο αναδιαρθρώσεις. Η δεύτερη ήταν χρονική. Από δίωρη η εκπομπή έγινε μονόωρη. Μάλλον, ένα «πάμε γι’ άλλα» πλανάται στον αέρα και για τους δύο- ΣΚΑΪ και Τσουρό δηλαδή. Οπότε… Γιατί να μην είναι την επόμενη σεζόν ο Τσουρός, ας πούμε στον ΑΝΤ1.

Τρείς στο Political Group

Αμαλία Κάτζου, Δημήτρης Χατζηνικόλας και Πάνος Χαρίτος προστέθηκαν στην δημοσιογραφική ομάδα του Political Media Group. H Κάτζου αναλαμβάνει την αρχισυνταξία του οικονομικού και επιχειρηματικού ρεπορτάζ της Political. Παράλληλα, θα έχει και τη διεύθυνση εταιρικής επικοινωνίας του Ομίλου. Ο Χατζηνικόλας ανέλαβε την αναμόρφωση του site Nonpapers.gr, το οποίο φιλοδοξεί να καταστεί μια ανοιχτή πλατφόρμα σκέψης και ιδεών, όπου θα συναντώνται πολιτικοί, καθηγητές, ακαδημαϊκοί και αναλυτές. Μαζί με τον Πάνο Χαρίτο θα αναδεικνύουν θέματα και γεγονότα, πρόσωπα και προβληματισμούς μέσα από το Non papers.gr με άρθρα, αναλύσεις, vidcasts και podcasts.

