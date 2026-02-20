ΕΡΤNEWS: «Ένας κι ένας» – Βραδινές ασκήσεις… αριθμητικής ξεχωριστών καλεσμένων από σήμερα (20/2)

Το σετ Θοδωρή Βαμβακάρη – Τάκη Γιαννούτσου– με σχεδόν 30 χρόνια πορείας στα FM και το διαρκές φλερτ με την τηλεόραση επιστρέφει σε γνωστά λημέρια -μέχρι και την προηγούμενη σεζόν, παρουσίαζαν το τοκ σόου «Αυτός κι ο άλλος» στην ΕΡΤ1– και συστήνει σήμερα στις 22.00 τη νέα πρότασή του με τον καρκινικό τίτλο και τη διφορούμενη σημασία, «Ένας κι ένας».

Ένας κι ένας εκείνοι, ένας κι ένας οι καλεσμένοι, προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής και του αθλητισμού.

Οι δύο παρουσιαστές αναζητούν και αναδεικνύουν δυνατές αφηγήσεις και ξεχωριστές ιστορίες. Σχολιάζουν την καθημερινότητα και προτάσσουν όσα μας απασχολούν και συζητάμε. Οι νέες τάσεις στην κοινωνία, τον πολιτισμό και τις τέχνες, με ρεπορτάζ, έρευνες και κυρίως συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν.

Ποδαρικό στην εκπομπή κάνουν η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης που κινείται τηλεοπτικά «Εκτός σχεδίου» στην ΕΡΤ.

