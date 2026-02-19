search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 19:54

Υπόδειξη Καιρίδη σε Καραμήτρου: «Θα κάνετε τη δουλειά σας σωστά» (Video)

19.02.2026 19:54
Υποδείξεις στη Μίνα Καραμήτρου και τον Νίκο Στραβελάκη για το πώς θα οργανώσουν την πολιτική συζήτηση στην εκπομπή τους έκανε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Η Μίνα Καραμήτρου κάλεσε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μιλά λίγο πιο χαμηλόφωνα.

«Ο λόγος που σηκώνω τη φωνή μου είναι γιατί όταν μιλώ κάποιος πετάγεται», απάντησε ο Καιρίδης και ύψωσε κι άλλο τον τόνο της φωνής του.

«Σας λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάζω, πιο σιγά», του είπε η Καραμήτρου. 

«Θα κάνετε τη δουλειά σωστά!», επέμεινε ο Καιρίδης, δίνοντας συμβουλές στη πολύπειρη δημοσιογράφο.

«Δεν σας κάνουμε τη δουλειά σωστά; Σας παρακαλώ κ. Καιρίδη ό,τι και να κάνετε δεν θα φωνάξω», απάντησε η Καραμήτρου, διατηρώντας την ψυχραιμία τους. 

