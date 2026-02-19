Υπόδειξη Καιρίδη σε Καραμήτρου: «Θα κάνετε τη δουλειά σας σωστά» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υποδείξεις στη Μίνα Καραμήτρου και τον Νίκο Στραβελάκη για το πώς θα οργανώσουν την πολιτική συζήτηση στην εκπομπή τους έκανε ο Δημήτρης Καιρίδης.
Η Μίνα Καραμήτρου κάλεσε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μιλά λίγο πιο χαμηλόφωνα.
«Ο λόγος που σηκώνω τη φωνή μου είναι γιατί όταν μιλώ κάποιος πετάγεται», απάντησε ο Καιρίδης και ύψωσε κι άλλο τον τόνο της φωνής του.
«Σας λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάζω, πιο σιγά», του είπε η Καραμήτρου.
«Θα κάνετε τη δουλειά σωστά!», επέμεινε ο Καιρίδης, δίνοντας συμβουλές στη πολύπειρη δημοσιογράφο.
«Δεν σας κάνουμε τη δουλειά σωστά; Σας παρακαλώ κ. Καιρίδη ό,τι και να κάνετε δεν θα φωνάξω», απάντησε η Καραμήτρου, διατηρώντας την ψυχραιμία τους.
