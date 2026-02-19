Νέο ντοκιμαντέρ για τον Τόνι Μπλέρ στο Channel 4 – Η διαδρομή του βήμα- βήμα και η μονομέρεια στην υπόθεση του Ιράκ

Συγκυρία δεν το λες. Το νέο ντοκιμαντέρ «The Tony Blair Story», μόλις τριών επεισοδίων του Channel 4, από τον Μάικλ Γουόλντμαν- που είναι και αφηγητής στα ντοκιμαντέρ- έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία ο πρώην πρωθυπουργός του Η.Β. βρίσκεται στον αφρό της επικαιρότητας με διάφορους τρόπους.

Στα επεισόδια – «Ποιος είσαι;», «Ιράκ» και «Η απώλεια εξουσίας» – η σειρά «Η ιστορία του Τόνι Μπλερ» καταγράφει την πορεία μιας από τις πιο σημαντικές πρωθυπουργίες της Βρετανίας μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκινώντας με την οικογενειακή ζωή, την εκπαίδευση και την πολιτική μεταστροφή του Μπλερ (ο πατέρας του ήταν ισόβιο μέλος των Συντηρητικών), η σειρά εξελίσσεται παράλληλα με τον πρωταγωνιστή της. Περιστρέφεται γύρω από την εκλογή του στο Σέτζφιλντ της κομητείας Ντάραμ το 1983, τη σφυρηλάτηση μιας εκπληκτικά αποτελεσματικής συμφωνίας με τον Γκόρντον Μπράουν και την άνοδό του, το 1994, σε ηγέτη του Εργατικού Κόμματος. Για να κατευθυνθεί η αφήγηση, στα μέσα του πρώτου επεισοδίου, στην πορεία των εκλογών του 1997 με τη σαρωτική νίκη του.

«Ριζοσπαστικός», σύμφωνα με τα λόγια του συγγραφέα Ρόμπερτ Χάρις, ήταν «το Εργατικό αντίστοιχο της Μάργκαρετ Θάτσερ». Αλλά, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες πολιτικές βιογραφίες, η πορεία της σειράς «Η ιστορία του Τόνι Μπλερ» σύντομα αρχίζει να οδεύει προς την καταστροφή, κατά τον Independent αλλά και τον Guardian.

Χωρίς καμία συζήτηση για τα συμφέροντα που εξυπηρετούσαν οι κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές του – ότι άλλαξε τη Βρετανία προς το καλύτερο υποτίθεται αόριστα – η σειρά εστιάζει στη Βόρεια Ιρλανδία και το Κοσσυφοπέδιο, τα οποία παρουσιάζονται ως θρίαμβοι του μοναδικού χαρακτήρα του Μπλερ.

Όλα αυτά οδεύουν προς το καθοριστικό δεύτερο επεισόδιο, μια κριτική μεγάλου μήκους της εισβολής στο Ιράκ το 2003. Σύμφωνα με την αφήγηση του Γουόλντμαν, ο Μπλέρ ανέπτυξε ένα σύμπλεγμα μεσσία, πιστεύοντας όχι μόνο ότι μπορούσε να λύσει μεμονωμένα προβλήματα, αλλά και ότι μπορούσε να κερδίσει μια μεγάλη μάχη του καλού έναντι του κακού: υπό την πυρετώδη πίεση του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το παράκανε τραγικά.

Και σε αυτό το σημείο το ντοκιμαντέρ κάνει «κοιλιά» και χάνει το βηματισμό του στην προσπάθεια να κάνει στοχαστική ανασκόπηση της εξωτερικής πολιτικής Μπλέρ, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται δικαιοσύνη στην πολυπλοκότητα της σύγκρουσης στο Ιρακ, όπως σωστά συνέβη στην εξαιρετική σειρά ντοκιμαντέρ «Once Upon a Time in Iraq» του BBC.

Προφανώς και η σειρά διερευνά τον άνθρωπο πίσω από τον πολιτικό και καταγράφεται η πρώτη περίοδος από τα παιδικά χρόνια του Άντονι Τσαρλς Λίντον Μπλέρ στη Σκωτία, την Οξφόρδη, το Ντάραμ και κατόπιν στο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Το ντοκιμαντέρ εισάγει τον θεατή στον ιδιωτικό σύμπαν του Μπλερ, ωστόσο υπάρχουν κάποιες απουσίες, όπως για παράδειγμα συνεντεύξεις του Γκόρντον Μπράουν ή του Τζόρτζ Μπους. Μιλούν όμως ο Μπιλ Κλίντον και η Κοντολίζα Ράις. Υπάρχουν όμως και προβεβλημένα μέλη της Βρετανικής κυβέρνησης, όπως οι Άλαν Κάμπελ, Τζόναθαν Πάουελ, Πίτερ Μάντελσον, οι οποίες καταθέτουν τις απόψεις τους.

Αν και αμφιλεγόμενο το ντοκιμαντέρ αποδίδει κατά τον αγγλικό Τύπο την ακλόνητη συνέπεια του Μπλερ μέσα στα χρόνια καθώς παρουσιάζεται ως το αντίθετο του χαμαιλέοντα- κάποιος που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο ώστε να ταιριάζει στα χρώματα του.

Το τρέιλερ της σειράς εδώ.

