18.02.2026 18:43

Κορυφαίο σε τηλεθέαση για μια ακόμη ημέρα (17/2) το prime time του Alpha

18.02.2026 18:43
tileorasi

Έχει γίνει κατάσταση πια. Τις ημέρες που μεταδίδονται οι σειρές «Να μ’ αγαπάς» και «Άγιος έρωτας» οι πιθανότητες να εμφανιστεί κάποιο άλλο πρόγραμμα στις πρώτες δύο θέσεις της κλίμακας Nielsen είναι ελάχιστες.

Την Τρίτη το μοτίβο στις τηλεοπτικές συνήθειες επαναλήφθηκε. Ωστόσο, τρίτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν το τηλεπαιχνίδι «Deal».

Κατά μία θέση, αυτή τη φορά, υποχώρησαν η «Ράδιο αρβύλα» και η «Μια νύχτα μόνο», που είχαν την ίδια ακριβώς επίδοση, αλλά τη μεταξύ τους διαφορά έκριναν τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία στα ποσοστά τους, για την κατάταξη στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο.

Έκτος σε δημοφιλία ήταν ο «Τροχός της τύχης» και στην έβδομη θέση επέστρεψε το δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος σε σχέση με τη Δευτέρα, η συγκέντρωση και ο επιμερισμός τηλεθεατών σε προγραμματικές προτάσεις ήταν προς τα πάνω αντιστοίχως, και αποτυπώθηκε στις επιδόσεις ακόμα και των προγραμμάτων που διακρίθηκαν στις χαμηλότερες θέσεις του Top 10 της προηγούμενης ημέρας.

