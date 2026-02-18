Κορυφαία τηλεθέαση ο Alpha και την Τρίτη (17/2)

Το σερί στην πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας, συνέχισε και χθες ο Alpha, συμπληρώνοντας έτσι ένα 10ήμερο πρωτοπορίας στην κούρσα της τηλεθέασης, με βάση τα στοιχεία της Nielsen. Έπιασε δε επίδοση ίδια με εκείνη της Δευτέρας.

Σταθερά το δεύτερο κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης απέσπασε το Mega, μόνον που χθες ήταν κατά 1% μικρότερο από εκείνο που αποκόμισε στην έναρξη της εβδομάδας.

Ο ΑΝΤ1 ήταν τρίτος, αλλά με απώλειες που σχεδόν άγγιξαν τις δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Σταθερότητα, εξάλλου, στη δυναμική του εμφάνισε ο ΣΚΑΪ, ενώ το Star είχε την ελάχιστη δυνατή μεταβολή, προς τα κάτω. Κοντά στο 1% ήταν η αύξηση που είδε στο μερίδιο του το Open, και η ΕΡΤ1 υποχώρησε στο 4,7% από το 5% της Δευτέρας.

Οι απευθείας μεταδόσεις των δύο προημιτελικών αγώνων μπάσκετ, Μαρούσι-Άρης και Ολυμπιακός-ΑΕΚ, για το κύπελλο Ελλάδας διπλασίασαν την επίδοση της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, συγκριτικά με εκείνη της αμέσως προηγούμενης ημέρας, και έτσι… προσπέρασε το ΜΑΚ TV.

Διαβάστε επίσης:

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Στίβεν Κολμπέρ: Προληπτική λογοκρισία από το CBS – Κατάπληκτος από τις παρεμβάσεις που δέχεται (videos)

Eurovision 2026: Akylas και «Ferto» ένα κλικ από την κορυφή των προγνωστικών για την πρώτη θέση