ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 19:18
18.02.2026 18:12

Κορυφαία τηλεθέαση ο Alpha και την Τρίτη (17/2)

18.02.2026 18:12
Tileorasi

Το σερί στην πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας, συνέχισε και χθες ο Alpha, συμπληρώνοντας έτσι ένα 10ήμερο πρωτοπορίας στην κούρσα της τηλεθέασης, με βάση τα στοιχεία της Nielsen. Έπιασε δε επίδοση ίδια με εκείνη της Δευτέρας. 

Σταθερά το δεύτερο κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης απέσπασε το Mega, μόνον που χθες ήταν κατά 1% μικρότερο από εκείνο που αποκόμισε στην έναρξη της εβδομάδας.

Ο ΑΝΤ1 ήταν τρίτος, αλλά με απώλειες που σχεδόν άγγιξαν τις δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Σταθερότητα, εξάλλου, στη δυναμική του εμφάνισε ο ΣΚΑΪ, ενώ το Star είχε την ελάχιστη δυνατή μεταβολή, προς τα κάτω. Κοντά στο 1% ήταν η αύξηση που είδε στο μερίδιο του το Open, και η ΕΡΤ1 υποχώρησε στο 4,7% από το 5% της Δευτέρας.

Οι απευθείας μεταδόσεις των δύο προημιτελικών αγώνων μπάσκετ, Μαρούσι-Άρης και Ολυμπιακός-ΑΕΚ, για το κύπελλο Ελλάδας διπλασίασαν την επίδοση της ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, συγκριτικά με εκείνη της αμέσως προηγούμενης ημέρας, και έτσι… προσπέρασε το ΜΑΚ TV.

