Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Με τον τρόμο του αυτογκόλ» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την στρατηγική Μητσοτάκη που εστιάζεται στην αποφυγή λαθών που κοστίζουν ακριβά, καθώς είναι αργή και αμφίβολη η θετική απόδοση πρωτοβουλιών μέχρι να στηθούν οι κάλπες, αλλά και γιατί φαίνεται πιο ωφέλιμη εκλογικά η επένδυση στις αδυναμίες των αντιπάλων, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Το κατενάτσιο της κυβέρνησης – Πρώτος στόχος η άμυνα και για τα υπόλοιπα… βλέπουμε – Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ «βραδυφλεγείς» βόμβες

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μητσοτάκης ή… «ακυβέρνητο καράβι» – Επικοινωνιακή στρατηγική διλημμάτων με το βλέμμα στα άλυτα προβλήματα – Μόνη της τρέχει η Ν.Δ., αλλά… κινδυνεύει

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ο «οδικός χάρτης» για το νέο κόμμα – Πότε είναι πιο πιθανές οι ανακοινώσεις – Ποια ορόσημα ζυγίζει ο πρώην πρωθυπουργός και γιατί δίνει σήμα για «υπομονή» – Το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική ρευστότητα στο μικροσκόπιο

ΣΥΡΙΖΑ: «Κολλημένοι» στο «φλερτ» Φάμελλος και Χαρίτσης εν αναμονή των επόμενων κινήσεων του Τσίπρα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο – Τα projects που αλλάζουν τους συσχετισμούς και στα ελληνοτουρκικά – Μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση στην Άγκυρα, η Chevron υπέγραψε στην Αθήνα τις συμβάσεις παραχώρησης

ΚΚΕ: Από την Καισαριανή στα Τέμπη και την 28η Φλεβάρη – Συγκίνηση και ηθική αναπτέρωση από τις φωτογραφίες ντοκουμέντα με τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές από τους Γερμανούς το 1944

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου» – Η στεγαστική κρίση γίνεται θηλιά για τη νέα γενιά και την οικονομία – Δραματικές συνέπειες στο δημογραφικό και την κοινωνική συνοχή – Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. χωρίς απόθεμα κοινωνικών κατοικιών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Η μεταμόρφωση της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης – Το προσωρινό «ανάχωμα» στις φορολογικές διενέξεις αποκτά μόνιμο χαρακτήρα – Μεγάλη η ανάγκη της αγοράς για «καθαρές λύσεις»

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ: Φέτος οι βροχοπτώσεις βοήθησαν, αλλά οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί – Τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σε τροχιά παρατεταμένης έντασης ο Περσικός – «Διπλωματία, αποτροπή και καταστολή» οι τρεις άξονες στη στρατηγική της Τεχεράνης – Βαθιές οι ουσιαστικές διαφωνίες, δύσκολη μια άμεση συμφωνία

ΣΥΡΙΑ: Αναδιάταξη ισχύος στη βορειοανατολική Συρία – Ενίσχυση του ρόλου της Δαμασκού και «αποχώρηση» Αμερικανών, PKK και ISIS – Πρόβλημα για την Ευρώπη ο επαναπατρισμός ισλαμιστών τρομοκρατών

ΥΠΕΡΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης – Οι επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια από τη λήξη της συνθήκης New START – Κάθε αύξηση δυνάμεων μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση

ΚΙΝΑ: Εκκαθαρίσεις με στόχο την απόλυτη εξουσία – Η εκστρατεία του Σι «κατά της διαφθοράς» αγγίζει πλέον τον πυρήνα του συστήματος – Η αποψίλωση της στρατιωτικής ηγεσίας εγκαθιδρύει τη νέα τάξη πραγμάτων – Οι αλλαγές στον στρατό αποτελούν προειδοποίηση για ολόκληρο τον κομματικό μηχανισμό

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Απόλυτοι κυρίαρχοι του πολιτικού παιγνίου – Μητσοτάκης και Ερντογάν έκαναν ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της εμπιστοσύνης – Οι Βρυξέλλες αποτελούν πόλο ειρηνικής αντιμετώπισης των διεθνών προκλήσεων – Οι ενεργειακές συμφωνίες θα οδηγήσουν σε συμπαραγωγές ενεργειακού πλούτου

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Το νησί των ονείρων και η Ερέτρια – Οι Ευβοείς αποίκισαν τα μακεδονικά παράλια και τις χερσονήσους της Σιθωνίας και της Κριμαίας – Οι αρχαιότητες της πόλης είναι ένα μνημείο στοχασμού – Τον 7ο αιώνα π.Χ. γράφτηκαν οι πρώτοι νόμοι στην Ευρώπη από Έλληνες

ΜΜΕ: Η ΕΡΤ εξηνταρίζει και το γιορτάζει – Τι περιλαμβάνει η διακαναλική ραδιοτηλεοπτική γιορτή την Καθαρά Δευτέρα

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, κοινωνική και καθημερινή ζωή: Πόλεις της ερήμου και πόλεις του νερού

