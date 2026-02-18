Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Με τον τρόμο του αυτογκόλ» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την στρατηγική Μητσοτάκη που εστιάζεται στην αποφυγή λαθών που κοστίζουν ακριβά, καθώς είναι αργή και αμφίβολη η θετική απόδοση πρωτοβουλιών μέχρι να στηθούν οι κάλπες, αλλά και γιατί φαίνεται πιο ωφέλιμη εκλογικά η επένδυση στις αδυναμίες των αντιπάλων, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Το κατενάτσιο της κυβέρνησης – Πρώτος στόχος η άμυνα και για τα υπόλοιπα… βλέπουμε – Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ «βραδυφλεγείς» βόμβες
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μητσοτάκης ή… «ακυβέρνητο καράβι» – Επικοινωνιακή στρατηγική διλημμάτων με το βλέμμα στα άλυτα προβλήματα – Μόνη της τρέχει η Ν.Δ., αλλά… κινδυνεύει
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ο «οδικός χάρτης» για το νέο κόμμα – Πότε είναι πιο πιθανές οι ανακοινώσεις – Ποια ορόσημα ζυγίζει ο πρώην πρωθυπουργός και γιατί δίνει σήμα για «υπομονή» – Το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική ρευστότητα στο μικροσκόπιο
ΣΥΡΙΖΑ: «Κολλημένοι» στο «φλερτ» Φάμελλος και Χαρίτσης εν αναμονή των επόμενων κινήσεων του Τσίπρα
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο – Τα projects που αλλάζουν τους συσχετισμούς και στα ελληνοτουρκικά – Μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση στην Άγκυρα, η Chevron υπέγραψε στην Αθήνα τις συμβάσεις παραχώρησης
ΚΚΕ: Από την Καισαριανή στα Τέμπη και την 28η Φλεβάρη – Συγκίνηση και ηθική αναπτέρωση από τις φωτογραφίες ντοκουμέντα με τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές από τους Γερμανούς το 1944
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου» – Η στεγαστική κρίση γίνεται θηλιά για τη νέα γενιά και την οικονομία – Δραματικές συνέπειες στο δημογραφικό και την κοινωνική συνοχή – Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. χωρίς απόθεμα κοινωνικών κατοικιών
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Η μεταμόρφωση της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης – Το προσωρινό «ανάχωμα» στις φορολογικές διενέξεις αποκτά μόνιμο χαρακτήρα – Μεγάλη η ανάγκη της αγοράς για «καθαρές λύσεις»
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ: Φέτος οι βροχοπτώσεις βοήθησαν, αλλά οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί – Τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σε τροχιά παρατεταμένης έντασης ο Περσικός – «Διπλωματία, αποτροπή και καταστολή» οι τρεις άξονες στη στρατηγική της Τεχεράνης – Βαθιές οι ουσιαστικές διαφωνίες, δύσκολη μια άμεση συμφωνία
ΣΥΡΙΑ: Αναδιάταξη ισχύος στη βορειοανατολική Συρία – Ενίσχυση του ρόλου της Δαμασκού και «αποχώρηση» Αμερικανών, PKK και ISIS – Πρόβλημα για την Ευρώπη ο επαναπατρισμός ισλαμιστών τρομοκρατών
ΥΠΕΡΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης – Οι επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια από τη λήξη της συνθήκης New START – Κάθε αύξηση δυνάμεων μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση
ΚΙΝΑ: Εκκαθαρίσεις με στόχο την απόλυτη εξουσία – Η εκστρατεία του Σι «κατά της διαφθοράς» αγγίζει πλέον τον πυρήνα του συστήματος – Η αποψίλωση της στρατιωτικής ηγεσίας εγκαθιδρύει τη νέα τάξη πραγμάτων – Οι αλλαγές στον στρατό αποτελούν προειδοποίηση για ολόκληρο τον κομματικό μηχανισμό
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Απόλυτοι κυρίαρχοι του πολιτικού παιγνίου – Μητσοτάκης και Ερντογάν έκαναν ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της εμπιστοσύνης – Οι Βρυξέλλες αποτελούν πόλο ειρηνικής αντιμετώπισης των διεθνών προκλήσεων – Οι ενεργειακές συμφωνίες θα οδηγήσουν σε συμπαραγωγές ενεργειακού πλούτου
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Το νησί των ονείρων και η Ερέτρια – Οι Ευβοείς αποίκισαν τα μακεδονικά παράλια και τις χερσονήσους της Σιθωνίας και της Κριμαίας – Οι αρχαιότητες της πόλης είναι ένα μνημείο στοχασμού – Τον 7ο αιώνα π.Χ. γράφτηκαν οι πρώτοι νόμοι στην Ευρώπη από Έλληνες
ΜΜΕ: Η ΕΡΤ εξηνταρίζει και το γιορτάζει – Τι περιλαμβάνει η διακαναλική ραδιοτηλεοπτική γιορτή την Καθαρά Δευτέρα
ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, κοινωνική και καθημερινή ζωή: Πόλεις της ερήμου και πόλεις του νερού
