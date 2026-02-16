search
Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

16.02.2026 14:35

ΕΡΤ: Ετοιμάζει μεγαλοπρεπή εορτασμό για τα 60 χρόνια λειτουργίας της την Καθαρά Δευτέρα 

Τα «πάντα όλα» της ΕΡΤ την Καθαρά Δευτέρα θα έχουν επετειακό κλίμα και γιορτινή διάθεση με αφορμή την συμπλήρωση έξι δεκαετιών από την πρώτη εκπομπή, στις 23 Φεβρουαρίου 1966 και την πρώτη εκφώνηση προγράμματος από την Ελένη Κυπραίου.

Σχεδόν όλο το περιεχόμενο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης θα εναρμονιστεί στο πνεύμα της ιδιαίτερης, για την ΕΡΤ, ημέρας.

Όλα τα κανάλια της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ειδικά αφιερώματα, συνεντεύξεις με ανθρώπους της δημόσιας τηλεόρασης, που έγραψαν τη δική τους ιστορία στη μεγάλη αυτή διαδρομή.  

Την ερχόμενη Δευτέρα στις 20.00 θα μεταδοθεί- διακαναλικά- ένα δίωρο επετειακό αφιέρωμα σε σκηνοθεσία της Ελένης Λαλοπούλου. 

Με πλούσιο και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ γίνεται ιστορική αναδρομή στην 60χρονη πορεία του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, από τη στιγμή της ίδρυσης της έως σήμερα, με αναφορές σε χρονολογίες –σταθμούς και στα σημαντικότερα γεγονότα ανά δεκαετία, που σφράγισαν την λειτουργία της από τα πρώτα ασπρόμαυρα πλάνα έως και τη μετάβασή της στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. 

Εκεί το υλικό με την αναμετάδοση της προσσελήνωσης από τον Ιάσονα Μοσχοβίτη,  οι μεγάλες στιγμές της Μεταπολίτευσης και οι εμβληματικές σειρές μυθοπλασίας, όπως «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», αλλά και ανεκτίμητες εκπομπές όπως το «Παρασκήνιο», «Το Θέατρο της Δευτέρας», το «Μονόγραμμα» και η «Αθλητική Κυριακή»- η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης- κορυφαίες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, που έχει καταγράψει η δημόσια τηλεόραση, όπως η κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ το 1987, το Euro και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 αλλά και η νίκη της Ελλάδας στη Eurovision το 2005.

Το ντοκιμαντέρ θα επιχειρήσει μια αναδρομή στις αγαπημένες πολιτιστικές αλλά και μουσικές εκπομπές, από τη «Μουσική βραδιά» του Γιώργου Παπαστεφάνου στο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» του Διονύση Σαββόπουλου και το «Καλλιτεχνικό Καφενείο» με τους Μίμη Πλέσσα, Βασίλη Τζιβιλίκα και Κώστα Φέρρη έως το «Μουσικό κουτί» με τους Νίκο Πορτοκάλογλου και Ρένα Μόρφη και φυσικά την «Παρέα» του Γιώργου Κουβαρά.

Στις 22.00 στο ΕΡΤNews στην εκπομπή «Press talk» ο Απόστολος Μαγγηριάδης φιλοξενεί και συζητά με τους Παύλο Τσίμα,  Πέτρο Ευθυμίου,  Λιάνα Κανέλλη,  Βασίλη Βαμβακά και  Ντέπυ Γκολεμά για τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με τη τηλεόραση όπως αυτή εξελίχθηκε τα τελευταία 60 χρόνια και επίσης αν ήταν η κοινωνία που όρισε το περιεχόμενο της τηλεόρασης ή οι δημιουργοί που ήταν μπροστά από αυτήν.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, μεταξύ άλλων δράσεων, οργανώνεται ημέρα για τους πολίτες  (openday) στην διάρκεια της οποίας όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν το Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ και να συναντήσει τους ανθρώπους της.

