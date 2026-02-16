Eurovision 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για κάποιον λόγο, τον οποίον μόνον οι διεθνείς στοιχηματικές εταιρείες και πιθανόν η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Eurovision World γνωρίζουν, τις περισσότερες πιθανότητες για την πρώτη θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 συγκεντρώνει η Φινλανδία, η οποία προς το παρόν δεν έχει καταλήξει στο τραγούδι που θα την εκπροσωπήσει.
Η Ελλάδα και τυπικά από χθες με τον Akylas και το «Ferto» εμφανίζεται στην τρίτη θέση των στοιχηματικών με ποσοστό πιθανοτήτων για την πρωτιά στο 8%, με διαφορά μόλις μιας μονάδας από το Ισραήλ που φιγουράρει στην δεύτερη θέση του πίνακα με τα προγνωστικά.
Η ελληνική υποψηφιότητα εμφανίζεται να έχει ίδιο ποσοστό πιθανοτήτων με τη Σουηδία, η οποία υπολείπεται λόγω υψηλότερων επιμέρους προγνωστικών γι’ αυτό και είναι στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης παρότι ακόμα δεν έχει καταλήξει σε εκπροσώπηση καθώς η διαδικασία του δικού της εθνικού διαγωνισμού είναι σε εξέλιξη.
Για την ιστορία πάντως, η περσινή ελληνική συμμετοχή με την Κλαυδία, σε απόσταση περίπου τριών εβδομάδων από τον Τελικό της Eurovision 2025 συγκέντρωνε κάτω από 1% πιθανοτήτων να κατακτήσει την πρώτη θέση. Eν τούτοις κατάφερε να είναι το έκτο δημοφιλέστερο τραγούδι του διαγωνισμού.
