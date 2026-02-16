search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:56
16.02.2026 12:33

Eurovision 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

16.02.2026 12:33
akylas_new

Για κάποιον λόγο, τον οποίον μόνον οι διεθνείς στοιχηματικές εταιρείες και πιθανόν η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Eurovision World γνωρίζουν, τις περισσότερες πιθανότητες για την πρώτη θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 συγκεντρώνει η Φινλανδία, η οποία προς το παρόν δεν έχει καταλήξει στο τραγούδι που θα την εκπροσωπήσει.

Η Ελλάδα και τυπικά από χθες με τον Akylas και το «Ferto» εμφανίζεται στην τρίτη θέση των στοιχηματικών με ποσοστό πιθανοτήτων για την πρωτιά στο 8%, με διαφορά μόλις μιας μονάδας από το Ισραήλ που φιγουράρει στην δεύτερη θέση του πίνακα με τα προγνωστικά.

Η ελληνική υποψηφιότητα εμφανίζεται να έχει ίδιο ποσοστό πιθανοτήτων με τη Σουηδία, η οποία υπολείπεται λόγω υψηλότερων επιμέρους προγνωστικών γι’ αυτό και είναι στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης παρότι ακόμα δεν έχει καταλήξει σε εκπροσώπηση καθώς η διαδικασία του δικού της εθνικού διαγωνισμού είναι σε εξέλιξη.

Για την ιστορία πάντως, η περσινή ελληνική συμμετοχή με την Κλαυδία, σε απόσταση περίπου τριών εβδομάδων από τον Τελικό της Eurovision 2025 συγκέντρωνε κάτω από 1% πιθανοτήτων να κατακτήσει την πρώτη θέση. Eν τούτοις κατάφερε να είναι το έκτο  δημοφιλέστερο τραγούδι του διαγωνισμού.

Disney: Βάζει «φρένο» σε εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Γιώργος Γιαννόπουλος για το «Σόι Σου»: «Το ότι το κανάλι αλλάζει τις μέρες, μπερδεύει τον κόσμο»

Μαρία Αντώνα: «Καθηγητής σεξολογίας» ο Γιώργος Λιάγκας – Το επικό σαρδάμ στον αέρα και το …μάτι

