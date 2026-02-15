Γιώργος Γιαννόπουλος για το «Σόι Σου»: «Το ότι το κανάλι αλλάζει τις μέρες, μπερδεύει τον κόσμο»

Για την απήχηση της αγαπημένης οικογενειακής σειράς «Το Σόι Σου» στο τηλεοπτικό κοινό μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο τηλεοπτικός «Βαγγέλης Χαμπέας» εξήγησε πως ηθοποιοί της σειράς έχουν αγάπη για τη δουλειά και δεν έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους.

«Συζητάμε μεταξύ μας για τα νούμερα τηλεθέασης. Το κανάλι θεωρεί ότι έχει ένα σίριαλ που όπου και να το βάλει, πουλάει, όπου έχει τρύπα, το βάζει. Προχθές μάς είπαν Πέμπτη και Παρασκευή, άλλες μέρες είναι Παρασκευή, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Αυτό χαλάει την τηλεθέαση. Εμείς ξεκινήσαμε με 38άρια, 40άρια. Όταν δεν ξέρει ο κόσμος, μπερδεύεται. Αλλά αφού το κάναλι θέλει αυτό, εμείς δεν έχουμε θέμα», είπε με νόημα.

