search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 12:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 11:21

Μαρία Αντώνα: «Καθηγητής σεξολογίας» ο Γιώργος Λιάγκας – Το επικό σαρδάμ στον αέρα και το …μάτι

15.02.2026 11:21
sardam

Γέλια προκάλεσε στο πλατό της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» το επικό σαρδάμ της Μαρίας Αντωνά, που προλογίζοντας το θέμα της με τον Γιώργο Λιανό και την κόντρα του με το Real View.

Η ιδιότητα του Γιώργου Λιανού, ως «καθηγητή σεξολογίας», προκάλεσε την παρέμβαση του Πέτρου Κωστόπουλου, που επισήμανε πως ο φίλος του δεν είναι καθηγητή.

«Αφού έτσι θέλει να χαρακτηρίζεται. Καθηγητής σεξολογίας, σύμβουλος διάθεσης ή αλλιώς συγγραφέας. Ο Γιώργος Λιάγκας με μάτιασες άτιμε» του απάντησε η Μαρία Αντωνά κάνοντας το σαρδάμ, που έφερε γέλια στο πλατό.

Η Κατερίνα Καραβάτου δεν το άφησε να πέσει κάτω και είπε χιουμοριστικά: «Από εδώ και πέρα είναι ο Γιώργος Λιάγκας είναι καθηγητής σεξολογίας. Είναι υπεύθυνος φυσικής υγείας».

»Α, ρε Γιώργο τα πολλά μας φιλιά. Στο έχουμε το κορίτσι σου εδώ, της φερόμαστε με τον καλύτερο τρόπο», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1.

Διαβάστε επίσης:

J2US: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

ΕΡΤ: «Έσπασε» τα μηχανάκια της τηλεθέασης και στον Β΄ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aigina-12-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Εξακολουθεί να είναι πλήρως ακατάλληλο το νερό – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί μέχρι τον Μάιο (Video)

tsipras_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σιακαντάρης: «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»

skoni athina (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη το κέντρο της Αθήνας – Απόκοσμες εικόνες

epstein4124
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Πώς κρατούσε την επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης στην «παλάμη του χεριού του» – «Διαβατήριο» για τα σαλόνια της οικονομικής ελίτ

mnimosino_tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οργή συγγενών θυμάτων των Τεμπών για την παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο – «Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 12:25
aigina-12-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Εξακολουθεί να είναι πλήρως ακατάλληλο το νερό – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί μέχρι τον Μάιο (Video)

tsipras_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σιακαντάρης: «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»

skoni athina (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη το κέντρο της Αθήνας – Απόκοσμες εικόνες

1 / 3