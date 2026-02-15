Μαρία Αντώνα: «Καθηγητής σεξολογίας» ο Γιώργος Λιάγκας – Το επικό σαρδάμ στον αέρα και το …μάτι

Γέλια προκάλεσε στο πλατό της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» το επικό σαρδάμ της Μαρίας Αντωνά, που προλογίζοντας το θέμα της με τον Γιώργο Λιανό και την κόντρα του με το Real View.

Η ιδιότητα του Γιώργου Λιανού, ως «καθηγητή σεξολογίας», προκάλεσε την παρέμβαση του Πέτρου Κωστόπουλου, που επισήμανε πως ο φίλος του δεν είναι καθηγητή.

«Αφού έτσι θέλει να χαρακτηρίζεται. Καθηγητής σεξολογίας, σύμβουλος διάθεσης ή αλλιώς συγγραφέας. Ο Γιώργος Λιάγκας με μάτιασες άτιμε» του απάντησε η Μαρία Αντωνά κάνοντας το σαρδάμ, που έφερε γέλια στο πλατό.

Η Κατερίνα Καραβάτου δεν το άφησε να πέσει κάτω και είπε χιουμοριστικά: «Από εδώ και πέρα είναι ο Γιώργος Λιάγκας είναι καθηγητής σεξολογίας. Είναι υπεύθυνος φυσικής υγείας».

»Α, ρε Γιώργο τα πολλά μας φιλιά. Στο έχουμε το κορίτσι σου εδώ, της φερόμαστε με τον καλύτερο τρόπο», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1.

Διαβάστε επίσης:

J2US: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

ΕΡΤ: «Έσπασε» τα μηχανάκια της τηλεθέασης και στον Β΄ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026»