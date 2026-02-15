J2US: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

Μονοψήφια νούμερα στο δυναμικό κοινό έκανε το J2US στην πρεμιέρα του στο OPEN.

To μουσικό μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη δεν κατάφερε να νικήσει τον Εκατομμυριούχο στην πρώτη του μάχη για την τηλεθέαση στην prime time.

Σημείωσε μέσο όρο 8% στο δυναμικό κοινό και 10% στο γενικό σύνολο.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11%

J2US – 8%

Don’t forget the lyrics – 6,4%

The Wall – 5,4%

Παρέα – 3,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 13%

J2US – 10%

Παρέα – 8%

Don’t forget the lyrics – 6,2%

The Wall – 6,1%

