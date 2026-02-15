search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 12:07
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 10:46

J2US: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

15.02.2026 10:46
j2us

Μονοψήφια νούμερα στο δυναμικό κοινό έκανε το J2US στην πρεμιέρα του στο OPEN.

To μουσικό μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη δεν κατάφερε να νικήσει τον Εκατομμυριούχο στην πρώτη του μάχη για την τηλεθέαση στην prime time.

Σημείωσε μέσο όρο 8% στο δυναμικό κοινό και 10% στο γενικό σύνολο.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11%
J2US – 8%
Don’t forget the lyrics – 6,4%
The Wall – 5,4%
Παρέα – 3,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 13%
J2US – 10%
Παρέα – 8%
Don’t forget the lyrics – 6,2%
The Wall – 6,1%

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

ΕΡΤ: «Έσπασε» τα μηχανάκια της τηλεθέασης και στον Β΄ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026»

Media Mouse: O τηλεπολτός της πρωινομεσημεριανής ζώνης, το «τσεκούρι», η αλλαγή φρουράς και οι σειρές με ορίζοντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σιακαντάρης: «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»

skoni athina (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη το κέντρο της Αθήνας – Απόκοσμες εικόνες

epstein4124
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Πώς κρατούσε την επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης στην «παλάμη του χεριού του» – «Διαβατήριο» για τα σαλόνια της οικονομικής ελίτ

mnimosino_tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οργή συγγενών θυμάτων των Τεμπών για την παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο – «Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας» (Video)

aeras anemos
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι καταιγίδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 12:07
tsipras_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σιακαντάρης: «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»

skoni athina (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη το κέντρο της Αθήνας – Απόκοσμες εικόνες

epstein4124
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Πώς κρατούσε την επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης στην «παλάμη του χεριού του» – «Διαβατήριο» για τα σαλόνια της οικονομικής ελίτ

1 / 3