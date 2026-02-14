Media Mouse: O τηλεπολτός της πρωινομεσημεριανής ζώνης, το «τσεκούρι», η αλλαγή φρουράς και οι σειρές με ορίζοντα

Τίμιο «τσεκούρι» επειδή δεν… τραβάει

Θυμάστε τι είχε γίνει στην ομφαλοσκοπική τηλεοπτική πιάτσα καλοκαιριάτικα με τη μετακίνηση του Κώστα Τσουρού από το Mega στον ΣΚΑΪ και το δυναμικό πρότζεκτ που πρότεινε φέτος από το κανάλι του Φαλήρου. Το καθημερινό «Το’ χουμε» ήταν ένα καθημερινό δίωρο μια-από-τα-ίδια. Το είπαν οι μετρήσεις της Nielsen, η ετυμηγορία των τηλεθεατών. Ο τηλεπολτός της πρωινομεσημεριανής ζώνης δεν «τραβάει».

Ο ΣΚΑΪ έριξε «τσεκούρι» προσφάτως στην διάρκεια της εκπομπής. Μια ώρα το πολύ και τελεία. Μόνον ενημέρωση. «Ψυχαγωγία» τέλος. Ευτυχώς. Τι πάει να πει αυτό; Παραδοχή ότι αυτές οι εκπομπές είναι σαν ξεθυμασμένη γκαζόζα. Ο σταθμός κάνει χώρο για το νέο τηλεπαιχνίδι «Quiz with the balls». Πιστεύετε ότι ο σταθμός θα την πείραζε αν είχε περιεχόμενο της προκοπής;

Σαν μήνυμα- καμπανάκι και για άλλους αποδέκτες μοιάζει να είναι η συρρίκνωση κατά 50% της διάρκειας της εκπομπής. Οι συντελεστές της έχουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Αυτό ξέρουν να κάνουν αυτό δίνουν.

Ο σταθμός όμως, δείχνει να ακολουθεί τις εξελίξεις, αντί να τις δημιουργεί. Κάποτε πρωτοπορούσε και είχε ως κάποιο βαθμό διαφοροποιημένες προτάσεις από τον ανταγωνισμό. Τώρα κυνηγάει την στιγμιαία τηλεθέαση.

Η κίνηση του ΣΚΑΪ- η δεύτερη της σεζόν- είναι έντιμη απέναντι στους τηλεθεατές του.

Η αγνή αγάπη για την μπάλα και η απόδοση της αυθεντική ζωής στην Περιφέρειας από σειρά ντοκιμαντέρ- διαμάντι

Τη νύχτα της Πέμπτης το Mega μετέδωσε το πρώτο ντοκιμαντέρ της σειράς «Βιλατζ Λιμπερταδόρες» για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Περιφέρεια, ενεργώντας, παράλληλα, σαν παλμογράφος της ζωής μικρών κοινωνιών σε απίθανα σημεία του χάρτη αναδεικνύοντας- αδιαμεσολάβητα, όπως έκανε άλλωστε και ως «Βιλατζ Γιουνάιτεντ στην ΕΡΤ3- τις ομορφιές και τις δυσκολίες της ζωής στην Περιφέρεια.

Οι άνθρωποι των χωριών στο προσκήνιο. Με ανάγλυφο τρόπο και αξιοπρεπή λόγο παρουσιάζεται με υποδειγματικό τρόπο αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής περιφέρειας.

Το επεισόδιο της ερχόμενης Πέμπτης είναι αφιερωμένο σε ένα καμποχώρι- ποδοσφαιρομάνα: Το Καλοχώρι Λάρισας και την Αναγέννηση Καλοχωρίου. Τόπος καταγωγής του παλαίμαχου διεθνή μπαλαδόρου Μιχάλη Ζιώγα.

Κι άλλες επενδύσεις σε Eurovisionικό περιεχόμενο

Η υπόθεση του εθνικού τελικού «Sing for Greece» της ΕΡΤ για την Eurovision ήταν μέχρι και την Τετάρτη επένδυση κοντά στα 90.000 ευρώ.

Το ποσό της επένδυσης διαμορφώθηκε προς τα πάνω καθώς η εσωτερική παραγωγή και μετάδοση των δύο Ημιτελικών και του Εθνικού Τελικού «Sing for Greece 2026», από το χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των 18.219 (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την απόφαση της εταιρείας που ανέβηκε στην Διαύγεια.

Στον Β’ Ημιτελικό της ΕΡΤ για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision, η Τάμτα θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ τη δική της παράσταση. Το κόστος συμμετοχής της Ορχήστρας ανέρχεται σε 6.068 ευρω.

Αλλαγή «φρουράς»- προσωρινά- στο καθημερινό «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Νέα κινητικότητα στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» για την Περιφέρεια. Δεν θα την παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Για λίγο όμως. Ο ηθοποιός χρειάζεται να ταξιδέψει στο Βέλγιο για γυρίσματα επεισοδίων του τηλεπαιχνιδιού «Quiz with balls». Στο «πόδι» του θα αναλάβουν- εναλλάξ- οι Μάρτζι Λαζάρου και Δημήτρης Πανόπουλος, μέχρι να επιστρέψει.

Σειρές με ορίζοντα την επόμενη σεζόν

Σχέδια για του χρόνου- τη σεζόν 2026- 2027 δηλαδή- αρχίζουν σιγά- σιγά να διαμορφώνονται στα επιτελεία των καναλιών. Ένα από αυτά έχει το επίκεντρό του πρόταση μυθοπλασίας που εξετάζεται από το Mega. Η πρόταση από τα στούντιο Καραγιάννη έχει τίτλο «Σύγκρουση» με σκηνοθέτη τον Αλέκο Κυράνης (είχε σκηνοθετήσει με τον Αλέξανδρο Πανταζούδη τη σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι» στην ΕΡΤ). Στα πλάνα για καίριους ρόλους αναφέρονται οι Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κώστας Καπουράνης.

Στο Open επίσης εξετάζουν τον επόμενο κύκλο της σειράς «Το κόκκινο ποτάμι».

Για την ΕΡΤ, αν δεν αλλάξει κάτι, κατά τον Απρίλιο, ίσως μετά το Πάσχα, αναμένεται να αρχίσουν γυρίσματα του φιλόδοξου σχεδίου παραγωγής της σειράς για την ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου. Είναι μια ολιστική προσέγγιση του οραματιστή ηγέτη. Τη σκηνοθεσία των 10 επεισοδίων συνυπογράφουν ο Βασίλης Ντούρος και ο Γιάννης Κουτσομύτης, Τον Βενιζέλο θα κάνει ο Νικόλας Παπαγιάννης, η Μαρία Διακοπάναγιώτου την Πηνελόπη Δέλτα, ο Γρηγόρης Βαλτινός τον Εμμανουήλ Μπενάκη, ο Γιάννης Κουκουράκης τον βασιλιά Κωνσταντίνο Α’ και ο Γιώργος Γεροντιδάκης τον πρίγκιπα Γεώργιο.

Διαβάστε επίσης:

«Εσωτερική» αλλαγή φρουράς στην πρώτη θέση τηλεθέασης την Πέμπτη (12/2)

Τσίκνισε στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha (12/2)

ΜΜΕ ΗΠΑ: Στον χορό παρεμβάσεων στην ενημέρωση μπήκε και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου