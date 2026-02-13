ΜΜΕ ΗΠΑ: Στον χορό παρεμβάσεων στην ενημέρωση μπήκε και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου

H Apple έλαβε επιστολή από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) με την οποία ενημερώθηκε πως πιθανόν να έχει παραβεί το νόμο περι προστασίας των καταναλωτών επειδή, λέει, στην διαδικασία συλλογής και διανομής ειδήσεων της, η ειδησεογραφική πλατφόρμα Apple News, «πνίγει» τις συντηρητικές- δεξιές δημοσιεύσεις και προωθεί ειδησεογραφία με προοδευτικά/δημοκρατικά θέματα. Παρέμβαση τυχαία; Διόλου. Υπάρχει ένα- ας το πούμε κομψά- ζήτημα μεταξύ της Apple και της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Τιμ Κουκ, ο πρόεδρος της FTC, Άντριου Φέργκιουσον, διορισμένος από τον Τραμπ, επικαλείται τον συντηρητικό οργανισμό έρευνας ΜΜΕ, Media Research Center (MRC), ο οποίος ισχυρίζεται ότι η Apple προωθεί«αριστερά μέσα ενημέρωσης» στο news feed της.

«Οποιαδήποτε πράξη ή πρακτική του Apple News που αποσκοπεί στην καταστολή ή προώθηση ειδησεογραφικών άρθρων με βάση την ιδεολογική ή πολιτική άποψη του άρθρου ή της έκδοσης, εάν δεν συνάδει με τους όρους παροχής υπηρεσιών της Apple ή τις εύλογες προσδοκίες των καταναλωτών, ενδέχεται να παραβιάζει τον νόμο FTC», αναφέρει ο πρόεδρος της FTC στον CEO της Apple.

Ο Φέργκιουσον γράφει στον Κουκ ότι «πολλές μελέτες» διαπίστωσαν ότι το Apple News «επέλεξε να μην δημοσιεύσει ούτε ένα άρθρο από αμερικανική πηγή ειδήσεων με συντηρητική τάση, ενώ ταυτόχρονα προώθησε εκατοντάδες άρθρα από φιλελεύθερες εκδόσεις».

Ο πρόεδρος της FTC, ο οποίος έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις εταιρείες τεχνολογίας για λογοκρισία των συντηρητικών φωνών, αναγνωρίζει στην επιστολή του ότι η ομοσπονδιακή Αρχή δεν έχει την εξουσία να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις ειδήσεις. Ωστόσο ισχυρίζεται ότι η FTC μπορεί να διερευνήσει την «ουσιαστική παραποίηση και παράλειψη» σχετικά με ένα «προϊόν που σχετίζεται με την ελευθερία του λόγου».

Η επιστολή του αναφέρεται στους όρους παροχής υπηρεσιών του Apple News, αλλά αυτοί οι όροι δεν προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αποφασίζει ποια άρθρα θα προβάλλει.

Η επιστολή του Φέργκιουσον παραθέτει εκθέσεις του συντηρητικού Media Research Center, το οποίο δηλώνει ότι η αποστολή του περιλαμβάνει την καταπολέμηση του «αντιαμερικανισμού από φορείς που σχετίζονται με τη Silicon Valley».

Η MRC περιγράφει τα Vox, The New Yorker, The Atlantic και Vice ως «ριζοσπαστικά αριστερά» και χαρακτηρίζει τους The New York Times ως «αριστερό» Μέσο Ενημέρωσης.

Τον περασμένο μήνα, η MRC ανέφερε ότι το Apple News δημοσίευσε 440 άρθρα από υποτιθέμενα «αριστερά μέσα ενημέρωσης», ανάμεσα τους τα The Washington Post, Associated Press και NBC News.

Ο επικεφαλής της FTC – η υπηρεσία του οποίου αντιμετωπίζει επί του παρόντος δύο αγωγές με την κατηγορία της παραβίασης της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ- αναφέρει στην επιστολή: «Ως Αμερικανός πολίτης, αποδοκιμάζω και καταδικάζω κάθε προσπάθεια λογοκρισίας περιεχομένου για ιδεολογικούς λόγους».

Η επιστολή σηματοδοτεί μια κλιμάκωση των δημόσιων εντάσεων μεταξύ της Apple και μελών της κυβέρνησης Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, σημειώνουν οι Financial Times. Ο Τραμπ έχει επιτεθεί σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας με την κατηγορία ότι καταστέλλουν τις συντηρητικές φωνές και έχει στοχεύσει την Apple για την έντονη εξάρτησή της από την παραγωγή στην Κίνα και την Ινδία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει γενικά αποφύγει να ασκήσει κριτική στην Apple από τότε που ο Κουκ αποφάσισε να βελτιώσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση τον Αύγουστο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple δεσμεύτηκε να δαπανήσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ σε βάθος τετραετίας, ενώ ο Τραμπ υποσχέθηκε στην Apple εξαίρεση από τους προγραμματισμένους δασμούς για τα ηλεκτρονικά προϊόντα.

Οι επικεφαλής των τεχνολογικών εταιρειών έχουν προσπαθήσει να κρατούν χαμηλά τους τόνους απέναντι στον Τράμπ έπειτα από την επιστροφή του στο προεδρικό αξίωμα, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Παρόλα αυτά , την περασμένη εβδομάδα ο Κουκ δημοσίευσε μια selfie με τον Bad Bunny, τον σταρ που πρωταγωνίστησε στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Apple Music και προκάλεσε την κριτική του Τραμπ.

