search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:43
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 13:59

ΜΜΕ ΗΠΑ: Στον χορό παρεμβάσεων στην ενημέρωση μπήκε και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου

13.02.2026 13:59
apple-news

H Apple έλαβε επιστολή από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) με την οποία ενημερώθηκε πως πιθανόν να έχει παραβεί το νόμο περι προστασίας των καταναλωτών επειδή, λέει, στην διαδικασία  συλλογής και διανομής ειδήσεων της, η ειδησεογραφική πλατφόρμα Apple News, «πνίγει» τις συντηρητικές- δεξιές δημοσιεύσεις και προωθεί ειδησεογραφία με προοδευτικά/δημοκρατικά θέματα. Παρέμβαση τυχαία; Διόλου. Υπάρχει ένα- ας το πούμε κομψά- ζήτημα μεταξύ της Apple και της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας  Τιμ Κουκ, ο πρόεδρος της FTC,  Άντριου Φέργκιουσον, διορισμένος από τον Τραμπ, επικαλείται τον συντηρητικό οργανισμό έρευνας ΜΜΕ, Media Research Center (MRC), ο οποίος ισχυρίζεται ότι η Apple προωθεί«αριστερά μέσα ενημέρωσης» στο news feed της.

«Οποιαδήποτε πράξη ή πρακτική του Apple News που αποσκοπεί στην καταστολή ή προώθηση ειδησεογραφικών άρθρων με βάση την ιδεολογική ή πολιτική άποψη του άρθρου ή της έκδοσης, εάν δεν συνάδει με τους όρους παροχής υπηρεσιών της Apple ή τις εύλογες προσδοκίες των καταναλωτών, ενδέχεται να παραβιάζει τον νόμο FTC», αναφέρει ο πρόεδρος της FTC στον CEO της Apple.

Ο Φέργκιουσον γράφει στον Κουκ ότι «πολλές μελέτες» διαπίστωσαν ότι το Apple News «επέλεξε να μην δημοσιεύσει ούτε ένα άρθρο από αμερικανική πηγή ειδήσεων με συντηρητική τάση, ενώ ταυτόχρονα προώθησε εκατοντάδες άρθρα από φιλελεύθερες εκδόσεις».

Ο πρόεδρος της FTC, ο οποίος έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις εταιρείες τεχνολογίας για λογοκρισία των συντηρητικών φωνών, αναγνωρίζει στην επιστολή του ότι η ομοσπονδιακή Αρχή δεν έχει την εξουσία να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις ειδήσεις. Ωστόσο ισχυρίζεται ότι η FTC μπορεί να διερευνήσει την «ουσιαστική παραποίηση και παράλειψη» σχετικά με ένα «προϊόν που σχετίζεται με την ελευθερία του λόγου».

Η επιστολή του αναφέρεται στους όρους παροχής υπηρεσιών του Apple News, αλλά αυτοί οι όροι δεν προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αποφασίζει ποια άρθρα θα προβάλλει.

Η επιστολή του Φέργκιουσον παραθέτει εκθέσεις του συντηρητικού Media Research Center, το οποίο δηλώνει ότι η αποστολή του περιλαμβάνει την καταπολέμηση του «αντιαμερικανισμού από φορείς  που σχετίζονται με τη Silicon Valley».

Η MRC  περιγράφει τα Vox, The New Yorker, The Atlantic και Vice ως «ριζοσπαστικά αριστερά» και χαρακτηρίζει τους  The New York Times ως «αριστερό» Μέσο Ενημέρωσης.

Τον περασμένο μήνα, η MRC ανέφερε ότι το Apple News δημοσίευσε 440 άρθρα από υποτιθέμενα «αριστερά μέσα ενημέρωσης», ανάμεσα τους τα The Washington PostAssociated Press και  NBC News.

Ο επικεφαλής της FTC – η υπηρεσία του οποίου αντιμετωπίζει επί του παρόντος δύο αγωγές με την κατηγορία της παραβίασης της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ- αναφέρει στην επιστολή: «Ως Αμερικανός πολίτης, αποδοκιμάζω και καταδικάζω κάθε προσπάθεια λογοκρισίας περιεχομένου για ιδεολογικούς λόγους».

Η επιστολή σηματοδοτεί μια κλιμάκωση των δημόσιων εντάσεων μεταξύ της Apple και μελών της κυβέρνησης Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, σημειώνουν οι Financial Times. Ο Τραμπ έχει επιτεθεί σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας με την κατηγορία ότι καταστέλλουν τις συντηρητικές φωνές και έχει στοχεύσει την Apple για την έντονη εξάρτησή της από την παραγωγή στην Κίνα και την Ινδία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει γενικά αποφύγει να ασκήσει κριτική στην Apple από τότε που ο Κουκ αποφάσισε να βελτιώσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση τον Αύγουστο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple  δεσμεύτηκε να δαπανήσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ σε βάθος τετραετίας, ενώ ο Τραμπ υποσχέθηκε στην Apple εξαίρεση από τους προγραμματισμένους δασμούς για τα ηλεκτρονικά προϊόντα.

Οι επικεφαλής των τεχνολογικών εταιρειών έχουν προσπαθήσει να κρατούν χαμηλά τους τόνους απέναντι στον Τράμπ έπειτα από την επιστροφή του στο προεδρικό αξίωμα, σημειώνεται στο δημοσίευμα.  Παρόλα αυτά , την περασμένη εβδομάδα ο Κουκ δημοσίευσε μια selfie με τον Bad Bunny, τον σταρ που πρωταγωνίστησε στο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Apple Music και προκάλεσε την κριτική του Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

«Stranger Things»: Η πολυσυζητημένη σειρά έχασε την πρώτη θέση τηλεθέασης από την «His & Hers»

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Αριστείδης Μανωλάκος

Γενέθλια στο πλατό για την Ανθή Βούλγαρη – «43 είμαι και βάζω κάτω και 20άρες πολλές» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok_1510_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

IRAKLEIO_TROXAIO
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

STOURNARAS_TSIPRAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mετωπική σύγκρουση Τσίπρα – Στουρνάρα: «Ευτυχώς για τη χώρα τον διαψεύσαμε και τα καταφέραμε» – «Το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 14:43
pasok_1510_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το επιλεκτικό (εκλεκτικό όμως;) γούστο της Χαριλάου

perfetta-new
ΘΕΑΤΡΟ

Η «Perfetta» επιστρέφει στο Θέατρο 104 τον Μάρτιο

GSEE_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: ΠΑΣΚΕ εναντίον (κάπως σαν) ΠΑΣΚΕ και στη μέση η… αμήχανη Χαριλάου Τρικούπη

1 / 3