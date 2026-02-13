Γενέθλια στο πλατό για την Ανθή Βούλγαρη – «43 είμαι και βάζω κάτω και 20άρες πολλές» (Video)

Τα γενέθλιά της στο πλατό του «Κοινωνία ώρα Mega» γιόρτασε η Ανθή Βούλγαρη με τους συνεργάτες της εκπομπής να ετοιμάζουν στην παρουσιάστρια μια έκπληξη.

Μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο πλατό εισέβαλε η Ματίνα Παγώνη με μια τούρτα στα χέρια.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, είναι ιστορική στιγμή! Με συγκίνησε!», είπε η Ανθή Βούλγαρη, σβήνοντας τα κεράκια της.

Στην έναρξη, μάλιστα, της εκπομπής η παρουσιάστρια αποκάλυψε την ηλικία της αποκάλυψε και την ηλικία της, επισημαίνοντας με χιούμορ: «43 είμαι και μια χαρά κιόλας…. Και βάζω κάτω και 20άρες πολλές».

