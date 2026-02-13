search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026
13.02.2026

Γενέθλια στο πλατό για την Ανθή Βούλγαρη – «43 είμαι και βάζω κάτω και 20άρες πολλές» (Video)

Τα γενέθλιά της στο πλατό του «Κοινωνία ώρα Mega» γιόρτασε η Ανθή Βούλγαρη με τους συνεργάτες της εκπομπής να ετοιμάζουν στην παρουσιάστρια μια έκπληξη.

Μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο πλατό εισέβαλε η Ματίνα Παγώνη με μια τούρτα στα χέρια.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, είναι ιστορική στιγμή! Με συγκίνησε!», είπε η Ανθή Βούλγαρη, σβήνοντας τα κεράκια της.

Στην έναρξη, μάλιστα, της εκπομπής η παρουσιάστρια αποκάλυψε την ηλικία της αποκάλυψε και την ηλικία της, επισημαίνοντας με χιούμορ: «43 είμαι και μια χαρά κιόλας…. Και βάζω κάτω και 20άρες πολλές».

manolakos-aristidis-esiea.jpg
MEDIA

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Αριστείδης Μανωλάκος

EKKLISIA_KORYDALLOS
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Έβαλαν… ρολά σε εκκλησία για να γλιτώσουν από τους διαρρήκτες (video)

wmos
ΥΓΕΙΑ

Παγωμένος ώμος: Συνδέεται με τον σακχαρώδη διαβήτη;

sofia-vergara-new
LIFESTYLE

Σοφία Βεργκάρα: «Ρίχνει» το Instagram με μπικίνι στα… χακί (Photos)

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία, κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι (video)

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

1 / 3