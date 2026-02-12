search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 20:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 19:13

«Θρονιάστηκε» στην κορυφή της τηλεθέασης των εκπομπών και της Τετάρτης (11/2) η σειρά «Να μ αγαπάς»

12.02.2026 19:13
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
credit: pixabay

«Εθισμό» με το «Να μ’ αγαπάς» φαίνεται να έχει πάθει σημαντική μερίδα τηλεθεατών. Από την προπερασμένη Τετάρτη η σειρά σταθερά «χτυπάει» τηλεθεαματικότητες άνω του 9%. Κάθε επεισόδιο δηλαδή, τουλάχιστον από την προηγούμενη εβδομάδα, «μαγνητίζει» τα βλέμματα περισσότερων από 910.000 τηλεθεατών.

Για μια ακόμη ημέρα, επίσης, ντουέτο κορυφής συνδιαμορφώθηκε από τη έτερη σειρά του Alpha, «Άγιος έρωτας».

Τρίτη επιλογή της ημέρας αναδείχθηκε η σατιρική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ισοβάθμησε σε τηλεθέαση με τον «Τροχό της τύχης», πλην όμως πήρε την πρόκριση στις λεπτομέρειες.

Στη μέση της 10άδας, όπως και προχθές, ήταν το «Deal», αλλά με τηλεθέαση μικρότερη σε σχέση με εκείνη της Τρίτης.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, η απουσία του πρώτου ημιτελικού «Sing for Greece» της ΕΡΤ για τη Eurovision, και, κρίνοντας από την επίδοση του «The chase» που διακρίθηκε στη 10η βαθμίδα της βραχείας λίστας της Nielsen, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η τηλεοπτική κάλυψη της ΕΡΤ1 είχε τηλεθέαση κάτω του 4,9%.

Διαβάστε επίσης:

Παύλος Μαρινάκης: «Έρχονται οσονούπω οι νομοθετικές ρυθμίσεις για άδειες περιφερειακών καναλιών και ραδιοσταθμών»

MEGA: Το ταξίδι στο πρωτάθλημα του συναρπαστικού «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» αρχίζει το βράδυ

Εξακολούθησε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης ο Alpha και την Τετάρτη (11/2)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
perka-tzanakopoulos-iliopoulos-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγές στη Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα, γραμματέας της ΚΟ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

zaxariadis_kosta19
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

fagito avga 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μανιώδεις καταναλωτές… αυγών οι Γάλλοι: Σε επίπεδα ρεκόρ η ζήτηση για το 2025

bob skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Σάο Πάολο: Με νόμο θα επιτρέπεται η ταφή των κατοικιδίων μαζί με τους ιδιοκτήτες τους – Η συγκινητική ιστορία που ενέπνευσε την αλλαγή

filippines-kavouri
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για food vlogger: Έφαγε το «καβούρι του διαβόλου» για βίντεο στα social media, παρουσίασε σπασμούς και πέθανε μέσα σε λίγες ώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 20:58
perka-tzanakopoulos-iliopoulos-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγές στη Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα, γραμματέας της ΚΟ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

zaxariadis_kosta19
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

fagito avga 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μανιώδεις καταναλωτές… αυγών οι Γάλλοι: Σε επίπεδα ρεκόρ η ζήτηση για το 2025

1 / 3