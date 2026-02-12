«Θρονιάστηκε» στην κορυφή της τηλεθέασης των εκπομπών και της Τετάρτης (11/2) η σειρά «Να μ αγαπάς»

«Εθισμό» με το «Να μ’ αγαπάς» φαίνεται να έχει πάθει σημαντική μερίδα τηλεθεατών. Από την προπερασμένη Τετάρτη η σειρά σταθερά «χτυπάει» τηλεθεαματικότητες άνω του 9%. Κάθε επεισόδιο δηλαδή, τουλάχιστον από την προηγούμενη εβδομάδα, «μαγνητίζει» τα βλέμματα περισσότερων από 910.000 τηλεθεατών.

Για μια ακόμη ημέρα, επίσης, ντουέτο κορυφής συνδιαμορφώθηκε από τη έτερη σειρά του Alpha, «Άγιος έρωτας».

Τρίτη επιλογή της ημέρας αναδείχθηκε η σατιρική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ισοβάθμησε σε τηλεθέαση με τον «Τροχό της τύχης», πλην όμως πήρε την πρόκριση στις λεπτομέρειες.

Στη μέση της 10άδας, όπως και προχθές, ήταν το «Deal», αλλά με τηλεθέαση μικρότερη σε σχέση με εκείνη της Τρίτης.

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, η απουσία του πρώτου ημιτελικού «Sing for Greece» της ΕΡΤ για τη Eurovision, και, κρίνοντας από την επίδοση του «The chase» που διακρίθηκε στη 10η βαθμίδα της βραχείας λίστας της Nielsen, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η τηλεοπτική κάλυψη της ΕΡΤ1 είχε τηλεθέαση κάτω του 4,9%.

