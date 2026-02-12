search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026
12.02.2026

Εξακολούθησε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης ο Alpha και την Τετάρτη (11/2)

12.02.2026 15:05
Παρά τον επαυξημένο ανταγωνισμό-ιδίως στο prime time, λόγω του πρώτου εθνικού ημιτελικού της ΕΡΤ1 για τη Eurovision, το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» στο Mega και το «Masterchef» στο Star- o Alpha διατήρησε τα πρωτεία στις τηλεπροτιμήσεις, αν και με ελαφρά υποχώρηση στην επίδοση του από την προηγούμενη ημέρα.

Το Mega πρόσθεσε 0,2% στο κομμάτι που είχε κατακτήσει από την Τρίτη (10.2), ενώ μικροαπώλειες κατέγραψε η Nielsen στον ΑΝΤ1,  το Star και τον ΣΚΑΪ σε σχέση με τα μερίδια της αμέσως προηγούμενης ημέρας.

Φαίνεται ναέ έπαιξε κάποιο ρόλο στις μεταβολές αυτές, με το καθοδικό πρόσημο, η συγκέντρωση καλής μερίδας τηλεθεατών χθες βράδυ στην ΕΡΤ1 για την πρώτη φάση του «Sing for Greece».

Οριακή μεταβολή (-0,1%) μετρήθηκε στο μερίδιο του Open ένδειξη σταθερότητας για όσους το επέλεξαν και χθες.

