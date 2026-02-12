Παύλος Μαρινάκης: «Έρχονται οσονούπω οι νομοθετικές ρυθμίσεις για άδειες περιφερειακών καναλιών και ραδιοσταθμών»

Η θέσπιση κανονιστικού-ρυθμιστικού πλαισίου για τα περιφερειακά κανάλια αλλά και τους ραδιοσταθμούς Αττικής και Περιφέρειας φαίνεται να εισέρχεται σε διαδικασία με -νέο- προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αρμόδιος για τα ΜΜΕ στο πλαίσιο της ημερίδας «All Things Radio 2026» της ΕΙΙΡΑ.

«Ο επόμενος νόμος που μπαίνει την επόμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, ενώ έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο, είναι η διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Όσοι δεν το γνωρίζετε, -ελάχιστοι ίσως το γνωρίζετε- και αυτό το ξεκινήσαμε με τον κύριο Μπρατάκο, για 23 χρόνια, τα περιφερειακά κανάλια σε αυτή τη χώρα, της Αττικής και της περιφέρειας και τα ραδιόφωνα λειτουργούν με άδειες προσωρινής λειτουργίας», είπε μεταξύ άλλων ο Μαρινάκης και λίγο μετά τόνισε: «Είκοσι τρία χρόνια μετά, ερχόμαστε να ρυθμίσουμε αυτή την κατάσταση. Ελπίζω αυτή η νομοθετική διάταξη να έχει μεγαλύτερη απήχηση στη Βουλή των Ελλήνων, πέραν της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπως σε προηγούμενο νόμο και κάποιων άλλων ανεξάρτητων βουλευτών και να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι πλέον μπαίνουν κανόνες παντού.

Αμέσως μετά, θα εισηγηθώ στο Υπουργικό Συμβούλιο, ελπίζω στο τέλος του Μαρτίου, εξαρτάται από τον χάρτη συχνοτήτων που αναμένουμε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντίστοιχη νομοθετική διάταξη, ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά και για τα ραδιόφωνα».

«Δεν θέλουμε να πάμε σε μια πρακτική, “όποιος δώσει τα περισσότερα”, να πάρει αυτό το οποίο ήδη έχει ή μπορεί να θέλει να διεκδικήσει εκ του μηδενός. Αλλά θέλουμε να μπούμε σε μια λογική, όποιος πληροί τις προδιαγραφές, όποιος τηρεί τους κανόνες, όποιος σέβεται τους εργαζόμενους, θα λάβει σχετική άδεια», εξήγησε ο υφυπουργός στο πρωθυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την τακτοποίηση του ραδιοφωνικού τοπίου ο Μαρινάκης επισήμανε ότι «προφανώς θα υπάρχει και στα ραδιόφωνα μια προτεραιότητα, γι’ αυτούς που ήδη έχουν ραδιοφωνικούς σταθμούς, γιατί η ταυτότητά σας είναι και η συχνότητά σας ταυτόχρονα. Άρα και αυτό το αναμένουμε στην πραγματικότητα, έχει να κάνει με τον χάρτη συχνοτήτων».

