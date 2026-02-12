search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 18:02
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 16:43

Παύλος Μαρινάκης: «Έρχονται οσονούπω οι νομοθετικές ρυθμίσεις για άδειες περιφερειακών καναλιών και ραδιοσταθμών»

12.02.2026 16:43
pavlos-marinakis_1202_1920-1080_new

Η θέσπιση κανονιστικού-ρυθμιστικού πλαισίου για τα περιφερειακά κανάλια αλλά και τους ραδιοσταθμούς Αττικής και Περιφέρειας φαίνεται να εισέρχεται σε διαδικασία με -νέο- προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,  Παύλος Μαρινάκης, αρμόδιος για τα ΜΜΕ στο πλαίσιο της ημερίδας «All Things Radio 2026» της ΕΙΙΡΑ.

«Ο επόμενος νόμος που μπαίνει την επόμενη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, ενώ έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο, είναι η διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Όσοι δεν το γνωρίζετε, -ελάχιστοι ίσως το γνωρίζετε- και αυτό το ξεκινήσαμε με τον κύριο Μπρατάκο, για 23 χρόνια, τα περιφερειακά κανάλια σε αυτή τη χώρα, της Αττικής και της περιφέρειας και τα ραδιόφωνα λειτουργούν με άδειες προσωρινής λειτουργίας», είπε μεταξύ άλλων ο Μαρινάκης και λίγο μετά τόνισε: «Είκοσι τρία χρόνια μετά, ερχόμαστε να ρυθμίσουμε αυτή την κατάσταση. Ελπίζω αυτή η νομοθετική διάταξη να έχει μεγαλύτερη απήχηση στη Βουλή των Ελλήνων, πέραν της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπως σε προηγούμενο νόμο και κάποιων άλλων ανεξάρτητων βουλευτών και να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι πλέον μπαίνουν κανόνες παντού.

Αμέσως μετά, θα εισηγηθώ στο Υπουργικό Συμβούλιο, ελπίζω στο τέλος του Μαρτίου, εξαρτάται από τον χάρτη συχνοτήτων που αναμένουμε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντίστοιχη νομοθετική διάταξη, ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά και για τα ραδιόφωνα».

«Δεν θέλουμε να πάμε σε μια πρακτική, “όποιος δώσει τα περισσότερα”, να πάρει αυτό το οποίο ήδη έχει ή μπορεί να θέλει να διεκδικήσει εκ του μηδενός. Αλλά θέλουμε να μπούμε σε μια λογική, όποιος πληροί τις προδιαγραφές, όποιος τηρεί τους κανόνες, όποιος σέβεται τους εργαζόμενους, θα λάβει σχετική άδεια», εξήγησε ο υφυπουργός στο πρωθυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την τακτοποίηση του ραδιοφωνικού τοπίου ο Μαρινάκης επισήμανε ότι «προφανώς θα υπάρχει και στα ραδιόφωνα μια προτεραιότητα, γι’ αυτούς που ήδη έχουν ραδιοφωνικούς σταθμούς, γιατί η ταυτότητά σας είναι και η συχνότητά σας ταυτόχρονα. Άρα και αυτό το αναμένουμε στην πραγματικότητα, έχει να κάνει με τον χάρτη συχνοτήτων».

Διαβάστε επίσης:

MEGA: Το ταξίδι στο πρωτάθλημα του συναρπαστικού «Βιλατζ Λιμπερταδόρες» αρχίζει το βράδυ

Εξακολούθησε να ηγείται της κούρσας τηλεθέασης ο Alpha και την Τετάρτη (11/2)

EΡΤ1: Αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% η τηλεθέασή της χάρη στον πρώτο ημιτελικό «Sing for Greece» για τη Eurovision

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Zayn Malik Gigi Hadid
LIFESTYLE

Ζέικ Μαλίκ για Τζίτζι Χαντίντ: Την αγαπώ αλλά δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένος μαζί της

Untitled-design-10
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμμορία βάζει στο στόχαστρο αυτοκίνητο για να το κλέψει, τους πρόδωσε ο συναγερμός – Βίντεο ντοκουμέντο

zoi-adonis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στη Βουλή για Βιολάντα και… Άδωνι – Η Ζωή τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο»  – «Γελοία, είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή» απάντησε ο Γεωργιάδης

giorgos_papandreou_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Aspen Ministers Forum στο Βερολίνο ο Γιώργος Παπανδρέου

tasoulas tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσάι, «Ηπειρώτικα» και ο οδικός χάρτης για το νέο κόμμα: Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 18:00
Zayn Malik Gigi Hadid
LIFESTYLE

Ζέικ Μαλίκ για Τζίτζι Χαντίντ: Την αγαπώ αλλά δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένος μαζί της

Untitled-design-10
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμμορία βάζει στο στόχαστρο αυτοκίνητο για να το κλέψει, τους πρόδωσε ο συναγερμός – Βίντεο ντοκουμέντο

zoi-adonis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στη Βουλή για Βιολάντα και… Άδωνι – Η Ζωή τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο»  – «Γελοία, είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή» απάντησε ο Γεωργιάδης

1 / 3