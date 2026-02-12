MEGA: Το ταξίδι στο πρωτάθλημα του συναρπαστικού «Βιλατζ Λιμπερταδόρες» αρχίζει το βράδυ

Χτισμένη αμφιθεατρικά στις βόρειες πλαγιές του υψώματος Κοίτη, στο ορεινό συγκρότημα του Ψηλορείτη βρίσκεται η μαρτυρική Δαμάστα. Ένα ηρωικό χωριό που πλήρωσε βαρύ τίμημα στην αντίσταση κατά των Γερμανών, με τους Ναζί να σκοτώνουν 30 παλικάρια και να ισοπεδώνουν το χωριό.

Πέτρα- πέτρα, οι Δαμαστιανοί έστησαν το χωριό τους από την αρχή και σήμερα, 82 χρόνια περήφανοι για την ιστορία τους, κρατούν ζωντανές τις μνήμες και το χωριό χάρη στην ποδοσφαιρική ομάδα.

Η μαρτυρική Δαμάστα Ηρακλείου αποτελεί την πρώτη πινέζα στον χάρτη του πιο ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος που αρχίζει να ξεδιπλώνεται από την σειρά ντοκιμαντέρ «Βιλατζ Λιμπερταδόρες» για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε κάμπους, νησιά και βουνά της Επικράτειας. Εκεί όπου το ποδόσφαιρο δεν παίζεται για τα στατιστικά, αλλά είναι ο χτύπος της καρδιάς του χωριού.

Το πρώτο επεισόδιο του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» θα βγει στον αέρα σήμερα (12/2) στις 23.40.

Μόλις 40 είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της Δαμάστας, όμως σαν έρθει η Παρασκευή, το χωριό γεμίζει για χάρη της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Περισσότεροι από 300 Δαμαστιανοί έρχονται από όλον το νομό Ηρακλείου στην Κρήτη, για να στηρίξουν όλο το τριήμερο την ομάδα. Από την προπόνηση, στο καζάνι για την τσικουδιά της σεζόν, μέχρι τον αγώνα της Κυριακής.

Ποδοσφαιριστές που κανονίζουν την ημερομηνία του γάμου τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της ομάδας, γαμπροί που αφήνουν τη σύζυγο πάνω στη γέννα, για να φορέσουν τη φανέλα της ομάδας του χωριού και ένας προπονητής, που δίνει τον ρυθμό στην ομάδα με την κρητική του λύρα.

Τσικουδιά από το καζάνι, γαμοπίλαφο καλύτερο από ριζότο με τρία αστέρια Μισελέν, φιλοξενία που όμοιά της δεν υπάρχει και ποδόσφαιρο σαν μαλεβιζιώτικοςχορός. Αυτός είναι ο Αθλητικός Όμιλος Δαμάστας.

Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» φέρνει στο MEGA μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής περιφέρειας. Εκεί όπου το ποδόσφαιρο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων. Κάθε αγώνας είναι γιορτή και κάθε γκολ γράφει ιστορία.

