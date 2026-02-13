Τσίκνισε στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha (12/2)

Σχεδόν αμετάβλητη ήταν χθες η δυναμική του Alpha. Παρέμεινε από την αρχή της εβδομάδας, πρώτος στις τηλεπροτιμήσεις μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας και με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Αμετάβλητη, επίσης, και η κατανομή των κομματιών τηλεθέασης, σε σχέση με την Τετάρτη, με τη μόνη διαφορά ότι η Nielsen κατέγραψε τέσσερα κανάλια με διψήφια νούμερα στα μερίδιά τους.

