Τσίκνισε στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha (12/2)

Σχεδόν αμετάβλητη ήταν χθες η δυναμική του Alpha. Παρέμεινε από την αρχή της εβδομάδας, πρώτος στις τηλεπροτιμήσεις μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας και με διαφορά από τον ανταγωνισμό.
Αμετάβλητη, επίσης, και η κατανομή των κομματιών τηλεθέασης, σε σχέση με την Τετάρτη, με τη μόνη διαφορά ότι η Nielsen κατέγραψε τέσσερα κανάλια με διψήφια νούμερα στα μερίδιά τους.
