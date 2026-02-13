search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 21:26
13.02.2026 18:49

Τσίκνισε στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha (12/2)

13.02.2026 18:49
Tileorasi

Σχεδόν αμετάβλητη ήταν χθες η δυναμική του Alpha. Παρέμεινε από την αρχή της εβδομάδας, πρώτος στις τηλεπροτιμήσεις μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας και με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Αμετάβλητη, επίσης, και η κατανομή των κομματιών τηλεθέασης, σε σχέση με την Τετάρτη, με τη μόνη διαφορά ότι η Nielsen κατέγραψε τέσσερα κανάλια με διψήφια νούμερα στα μερίδιά τους.

ΜΜΕ ΗΠΑ: Στον χορό παρεμβάσεων στην ενημέρωση μπήκε και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου

«Stranger Things»: Η πολυσυζητημένη σειρά έχασε την πρώτη θέση τηλεθέασης από την «His & Hers»

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Αριστείδης Μανωλάκος

