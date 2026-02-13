«Εσωτερική» αλλαγή φρουράς στην πρώτη θέση τηλεθέασης την Πέμπτη (12/2)

Στο «Σόι σου» παρέδωσε τα… κλειδιά του «ρετιρέ» της τηλεθέασης των εκπομπών η ομόσταυλη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

Μια θέση πιο κοντά στην κορυφαία θέση τηλεθέασης, εξάλλου, βρέθηκε η σειρά «Μια νύχτα μόνο», ενώ η νέα πρόταση μυθοπλασίας «Μπαμπά σ’ αγαπώ», βρέθηκε στην τρίτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Το Top 5 διαμορφώθηκε από τα τηλεπαιχνίδια «Deal» και «Ο τροχός της τύχης».

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, από την ανάγνωση δεδομένων του χθεσινού τηλεβαρόμετρου της Nielsen, η εμφάνιση του συνόλου των προτάσεων του Alpha από το απόγευμα και έως τις 23.30 στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

