13.02.2026 18:58

«Εσωτερική» αλλαγή φρουράς στην πρώτη θέση τηλεθέασης την Πέμπτη (12/2)

13.02.2026 18:58
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Στο «Σόι σου» παρέδωσε τα… κλειδιά του «ρετιρέ» της τηλεθέασης των εκπομπών η ομόσταυλη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

Μια θέση πιο κοντά στην κορυφαία θέση τηλεθέασης, εξάλλου, βρέθηκε η σειρά «Μια νύχτα μόνο», ενώ η νέα πρόταση μυθοπλασίας «Μπαμπά σ’ αγαπώ», βρέθηκε στην τρίτη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Το Top 5 διαμορφώθηκε από τα τηλεπαιχνίδια «Deal» και «Ο τροχός της τύχης».

Στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας, από την ανάγνωση δεδομένων του χθεσινού τηλεβαρόμετρου της Nielsen, η εμφάνιση του συνόλου των προτάσεων του Alpha από το απόγευμα και έως τις 23.30 στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

