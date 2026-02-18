Axios: Ο Τραμπ όλο και πιο κοντά στο ενδεχόμενο πολέμου με το Ιράν – Το περιθώριο των 15 ημερών και τα σημάδια που δείχνουν επίθεση

Ακόμη πιο πιθανή βλέπουν μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν, πηγές αξιωματούχων στο Axios.

Το δημοσίευμα μιλάει μάλιστα για μαζική επίθεση, τουλάχιστον εβδομάδων, που «θα έμοιαζε περισσότερο με πλήρους κλίμακας πόλεμο παρά με την περασμένης μήνα στοχευμένη επιχείρηση στη Βενεζουέλα»

Οι πηγές ανέφεραν ότι πιθανότατα θα ήταν μια κοινή εκστρατεία ΗΠΑ–Ισραήλ, σε μια ενέργεια που αν γίνει πράξη «θα έχει δραματική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και μεγάλες συνέπειες για τα υπόλοιπα τρία χρόνια της προεδρίας Τραμπ».

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Τραμπ ήταν κοντά στο να πλήξει το Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου μετά τις μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών από το καθεστώς. Τελευταία στιγμή αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία ακόμη στη διπλωματική οδό, χωρίς ωστόσο να «σβήσει» το σενάριο επέμβασης.

Ομως, οι συζητήσεις των τελευταίων 24ωρων οδήγησαν σε αδιέξοδο και το σενάριο στρατιωτική επιχείρησης φαίνεται πως επιστρέφει για τα καλά, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πηγές του Axios.

Προχές, ο Τζέι Ντι Βανς είπε σε Fox News ότι έγινε πολύ σαφές «ότι ο πρόεδρος έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν και να δουλέψουν πάνω τους».

Ο στόλος των ΗΠΑ σε αναμονή

Ο Τραμπ έχει ήδη δύο αεροπλανοφόρα στη περιοχή, 12 πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροπλάνα και πολλαπλά συστήματα αεράμυνας. Περισσότερες από 150 στρατιωτικές αεροπορικές πτήσεις των ΗΠΑ έχουν μεταφέρει συστήματα όπλων και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή, ενώ μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, άλλα 50 μαχητικά, μεταξύ των οποίων F-35, F-22 και F-16.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν ενώ πήγε στο τραπέζι των συζητήσεων για αποκλιμάκωση, ο Αλί Χαμενέι εξαπέλυσε νέες απειλές, ενώ τηλεοπτικό δίκτυο έβγαζε φωτογραφίες του Νετανιάχου και άλλων κυβερνητικών του Ισραήλ, με έναν… στόχο στο κεφάλι τους, ζητώντας την δολοφονία τους, για να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Υπάρχουν απόψεις ότι το Ιράν με τις διαπραγματεύσεις το Ιράν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και εκτιμούν ότι ο πόλεμος είναι σχεδόν αναπόφευκτος. Σημειώνουν πως ο Τραμπ δεν είναι άνθρωπος που υποχωρεί εύκολα και το ότι έστειλε τόσα μαχητικά στη Μέση Ανατολή, μόνο ως μπλόφα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Περιθώριο δύο εβδομάδων

Στα γεγονότα που ενισχύουν την θεωρία επίθεσης, είναι και ότι το Ισραήλ πιέζει γι’ αυτό την Ουάσιγκτον και μάλιστα εδώ και μέρες προετοιμάζεται για μία επέμβαση διαρκείας.

«Το αφεντικό (Τραμπ) αρχίζει να χάνει την υπομονή του. Κάποιοι γύρω του τον προειδοποιούν να μην πάει σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά νομίζω υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε κινητική δράση μέσα στις επόμενες εβδομάδες», είπε ένας σύμβουλος του Τραμπ.

Να σημειωθεί πως Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν μετά τις συνομιλίες της Τρίτης ότι το Ιράν πρέπει να επιστρέψει με μια λεπτομερή πρόταση σε δύο εβδομάδες που εκτιμούν πως θα είναι και η τελευταία ευκαιρία για λύση μέσω της διπλωματίας.

Τον περασμένο Ιούνιο, στις 19 του μήνα, ο Λευκός Οίκος είχε θέσει ένα παράθυρο δύο εβδομάδων για να αποφασίσει ο Τραμπ μεταξύ περαιτέρω συνομιλιών ή επιθέσεων. Τρεις μέρες αργότερα, ξεκίνησε την Επιχείρηση Midnight Hammer, πλήττοντας τα πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν…

