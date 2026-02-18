Συγκρατημένη αισιοδοξία για συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ, «πάγος» δύο εβδομάδων εν αναμονή προτάσεων για τα πυρηνικά

Το Ιράν ενημέρωσε ότι θα υποβάλει εντός δύο εβδομάδων λεπτομερείς προτάσεις προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απομένουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

«Οι Ιρανοί είπαν ότι θα επανέλθουν εντός δύο εβδομάδων με λεπτομερείς προτάσεις» προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν στις θέσεις μας, δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Δεν εγκαταλείπουμε το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά δεν θέλουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα, λέει ο Πεζεσκιάν

Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφότου ολοκληρώθηκαν στη Γενεύη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.

Το Ιράν είναι έτοιμο να επιτρέψει την επαλήθευση του ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τόνισε επίσης ο Πεζεσκιάν.

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα» είπε σε μια συνέντευξη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ιρανικής προεδρίας. «Εάν κανείς θέλει να το επαληθεύσει, είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια επαλήθευση», είπε.

Πρόοδο στις συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ βλέπει το Ιράν

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις κύριες «κατευθυντήριες αρχές» σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά στη Γενεύη την Τρίτη, αλλά χρειάζεται ακόμη να γίνει δουλειά, δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί.

FM @araghchi: The time for the next round of negotiations is not yet determined.



🔹 It was agreed that the two sides would work on the texts of potential agreements, exchange those texts, and set another date for the third round of negotiations. pic.twitter.com/GwNOM9snHl February 17, 2026

Η πρόοδος δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, αλλά ο δρόμος έχει ξεκινήσει, δήλωσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, καθώς διεξάγει συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στείλει μια δύναμη μάχης στην περιοχή του Κόλπου για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί, ενώ ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του θα αποτύχει.

Ακριβώς τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συνομιλίες στη Γενεύη, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τμήματα του στρατηγικού στενού θα κλείσουν για λίγες ώρες λόγω «προφυλάξεων ασφαλείας», ενώ οι επίλεκτοι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν θα διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις εκεί.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει το στενό για την εμπορική ναυτιλία εάν δεχθεί επίθεση, μια κίνηση που θα στραγγάλιζε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτόξευε τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Παράλληλα με τον Αραγκτσί, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετείχαν στις συνομιλίες της Γενεύης, οι οποίες διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση του Ομάν, δήλωσε στο Reuters πηγή με ενημέρωση επί του θέματος.

