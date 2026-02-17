Στο επίκεντρο το εδαφικό στις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη Γενεύη

Αντιπροσωπείες από τη Μόσχα και το Κίεβο συναντήθηκαν στη Γενεύη την Τρίτη για έναν ακόμη γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μια εβδομάδα πριν από την τέταρτη επέτειο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για τυχόν σημαντικές εξελίξεις στις προγραμματισμένες διήμερες συνομιλίες στην Ελβετία ήταν χαμηλές, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν προφανώς έτοιμη να υποχωρήσει από τις θέσεις της σε βασικά εδαφικά ζητήματα και μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν προθεσμία τον Ιούνιο για μια διευθέτηση.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των τριών αντιπροσωπειών σε ένα τραπέζι σε σχήμα Π, με τους Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους να κάθονται ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ κάθισαν στην κεφαλή του τραπεζιού μπροστά σε σημαίες των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Ελβετίας.

Today, we are starting another round of negotiations in a trilateral format — Ukraine, the United States, and Russia.



We thank the American side for its engagement and consistent work in the negotiation process. We are grateful to Switzerland for organizing the meeting and… pic.twitter.com/RqfSGXDk88 — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 17, 2026

«Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει ζητήματα ασφάλειας και ανθρωπιστικά ζητήματα», δήλωσε ο Ουμέροφ, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί θα εργαστούν «χωρίς υπερβολικές προσδοκίες».

Αναμένονται δύσκολες συνομιλίες

Οι συζητήσεις για το μέλλον των ουκρανικών εδαφών που κατέχονται από τη Ρωσία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολες, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες και μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Ρωσία εξακολουθεί να επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς.

Επίσης, στη Γενεύη θα βρίσκονται Αμερικανοί, Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι θα συζητήσουν πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και τι χρειάζεται για την εφαρμογή της, ανέφερε το ίδιο άτομο.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι στρατιωτικοί ηγέτες εξέτασαν πώς θα μπορούσε να οργανωθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και πώς οι στρατοί όλων θα μπορούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους, πρόσθεσε το ίδιο άτομο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε να μην αναμένονται εξελίξεις την πρώτη ημέρα των συνομιλιών, καθώς αυτές επρόκειτο να συνεχιστούν την Τετάρτη. Η Μόσχα έχει παράσχει λίγες λεπτομέρειες για προηγούμενες συνομιλίες.

Ο Τραμπ περιγράφει τις συνομιλίες ως «μεγάλες»

Ο στρατός της Ουκρανίας, με περιορισμένες δυνάμεις, βρίσκεται σε έναν πόλεμο φθοράς με τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Ρωσίας κατά μήκος της γραμμής των περίπου 750 μιλίων. Οι Ουκρανοί πολίτες υφίστανται ρωσικά αεροπορικά μπαράζ που επανειλημμένα διακόπτουν την ηλεκτροδότηση και καταστρέφουν σπίτια.

Το μέλλον του σχεδόν 20% της ουκρανικής γης που η Ρωσία κατέχει ή εξακολουθεί να εποφθαλμιά είναι ένα κεντρικό ζήτημα στις συνομιλίες, όπως και οι απαιτήσεις του Κιέβου για εγγυήσεις ασφάλειας μετά τον πόλεμο με ένα αμερικανικό backstop για να αποτρέψει τη Μόσχα από το να εισβάλει ξανά.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση της Γενεύης ως «μεγάλες συνομιλίες».

«Καλύτερα η Ουκρανία να προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά τη Δευτέρα, καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από το σπίτι του στη Φλόριντα.

Δεν ήταν άμεσα σαφές σε τι αναφερόταν ο Τραμπ στο σχόλιό του για την Ουκρανία, η οποία έχει δεσμευτεί και συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με την ελπίδα να τερματίσει την καταστροφική επίθεση της Ρωσίας.

Δύσκολες συνομιλίες καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται

Η ρωσική αντιπροσωπεία διευθύνεται από τον σύμβουλο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας διαπραγματευτών της Μόσχας στις πρώτες άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 2022 και έχει προωθήσει δυναμικά τους πολεμικούς στόχους του Πούτιν. Ο Μεντίνσκι έχει γράψει πολλά βιβλία ιστορίας που ισχυρίζονται ότι αποκαλύπτουν δυτικές συνωμοσίες εναντίον της Ρωσίας και επιπλήττουν την Ουκρανία.

Ο διοικητής του αμερικανικού στρατού – και των δυνάμεων του ΝΑΤΟ – στην Ευρώπη, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, και ο γραμματέας του αμερικανικού στρατού Νταν Ντρίσκολ θα παραστούν στη συνάντηση στη Γενεύη εκ μέρους του αμερικανικού στρατού και θα συναντηθούν με τους Ρώσους και Ουκρανούς ομολόγους τους, δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του αμερικανικού διοικητή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία χρησιμοποίησε σχεδόν 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας και 29 πυραύλους διαφόρων τύπων για να χτυπήσει 12 περιοχές της Ουκρανίας, τραυματίζοντας εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έμειναν χωρίς θέρμανση και τρεχούμενο νερό στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού στο νότιο τμήμα.

Είπε ότι η Μόσχα θα πρέπει να «λογοδοτήσει» για τις αδιάκοπες επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, υπονομεύουν την προσπάθεια των ΗΠΑ για ειρήνη.

«Όσο περισσότερο αυτό το κακό προέρχεται από τη Ρωσία, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για όλους να καταλήξουν σε συμφωνίες μαζί τους. Οι εταίροι πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Πρώτα και κύρια, αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά τη Δευτέρα.

«Συμφωνήσαμε σε όλες τις ρεαλιστικές προτάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας από την πρόταση για μια άνευ όρων και μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Οι συνομιλίες στη Γενεύη πραγματοποιήθηκαν καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν επίσης έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν στην ελβετική πόλη.

