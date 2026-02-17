search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 18:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 15:55

Έρευνα σε βάρος της πλατφόρμας Shein για τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά

17.02.2026 15:55
shein-sex-dolls

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε έρευνα κατά της Shein για την υπόθεση με τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά που πωλούνταν στον ιστότοπό της, θεωρώντας την εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ύποπτη για πολλές παραβιάσεις των κανονισμών της, οι οποίες ενδέχεται να της κοστίσουν μεγάλα πρόστιμα.

Εκτός από την πώληση παράνομων προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει αυτή την έρευνα, λέει πως στοχοθετεί επίσης τις «εθιστικές» πλευρές της κινεζικής προέλευσης πλατφόρμας, η οποία έχει πλέον την έδρα της στη Σιγκαπούρη, καθώς και την έλλειψη διαφάνειας του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί για να συνιστά προϊόντα στους χρήστες.

Έρχονται βαριά πρόστιμα

Οι ελλείψεις αυτές, αν επιβεβαιωθούν από τις έρευνες της Επιτροπής, αποτελούν παραβιάσεις του ευρωπαϊκού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), οι οποίες θα μπορούσαν θεωρητικά να κοστίσουν στη Shein βαριά πρόστιμα (έως και το 6% του ετήσιου τζίρου της).

Ο DSA είναι μια ισχυρή νομοθεσία της ΕΕ που υποχρεώνει τις πλατφόρμες στο Ίντερνετ να λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύουν τους χρήστες τους από παράνομα και/ή επικίνδυνα περιεχόμενα και προϊόντα. Οι πιο μεγάλες απ’ αυτές τις πλατφόρμες, μια κατηγορία στην οποία ανήκει η Shein, υπόκεινται εξάλλου σε καθεστώς ενισχυμένων κανόνων και ελέγχων.

«Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα τις υποχρεώσεις μας βάσει του DSA. Ανέκαθεν συνεργαζόμασταν πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Shein.

Διαβάστε επίσης:

Χαμενεΐ: «Ο Τραμπ δεν θα καταφέρει να καταστρέψει το Ιράν – Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στον Κόλπο μπορεί να βυθιστεί» (video)

Η Χίλαρι Κλίντον κατηγορεί τον Τραμπ για «συγκάλυψη» της υπόθεσης Επστάιν και ζητά τη δημόσια κατάθεσή του

Ρωσία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη σε στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη – Κατέρρευσε κτίριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
macron-india
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωινό τζόκινγκ του Μακρόν στο Μουμπάι πριν τη συνάντηση με τον Μόντι – Viral το σχετικό βίντεο

mitsotakis instagram 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Mητσοτάκης στο Instagram για την ανεργία των νέων: «Από το 39,5 στο 13%, κάτι αλλάζει»

eu new
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ελλάδα και άλλες χώρες αντιτίθενται στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

kifisos kinisi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα της Τροχαίας για το κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό λόγω των εργασιών στην Αττική Οδό

hyatt
ΚΟΣΜΟΣ

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Hyatt, Τομ Πρίτζκερ, παραιτείται λόγω σχέσεων με τον Τζέφρι Επστάιν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 18:39
macron-india
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωινό τζόκινγκ του Μακρόν στο Μουμπάι πριν τη συνάντηση με τον Μόντι – Viral το σχετικό βίντεο

mitsotakis instagram 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Mητσοτάκης στο Instagram για την ανεργία των νέων: «Από το 39,5 στο 13%, κάτι αλλάζει»

eu new
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ελλάδα και άλλες χώρες αντιτίθενται στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

1 / 3