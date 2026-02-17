Η Χίλαρι Κλίντον κατηγορεί τον Τραμπ για «συγκάλυψη» της υπόθεσης Επστάιν και ζητά τη δημόσια κατάθεσή του

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, κατηγόρησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ενορχήστρωσε μια «συγκάλυψη» αρχείων που σχετίζονται με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο BBC.

«Βγάλτε τα αρχεία. Παίζουν καθυστερήσεις», δήλωσε η Κλίντον, η οποία πρόκειται να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου για το θέμα, στον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε συνέντευξη στο Βερολίνο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε τον περασμένο μήνα την τελευταία κρυφή συλλογή των λεγόμενων αρχείων Επστάιν – περισσότερα από 3 εκατομμύρια έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με την έρευνά του για τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε από αυτό που θεωρήθηκε αυτοκτονία ενώ βρισκόταν υπό κράτηση το 2019.

Ο σύζυγος της Κλίντον, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, εμφανίζεται τακτικά στα αρχεία, αλλά δεν έχουν έρθει στο φως στοιχεία που να εμπλέκουν κανέναν από τους δύο Κλίντον σε εγκληματική δραστηριότητα, ανέφερε το AFP.

Το ζευγάρι έχει διαταχθεί να δώσει καταθέσεις κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία διερευνά τις διασυνδέσεις του Επστάιν με ισχυρά πρόσωπα και τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών σχετικά με τα εγκλήματά του.

«Θα εμφανιστούμε, αλλά πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει δημόσια», δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον στο BBC. «Θέλω απλώς να είναι δίκαιο. Θέλω όλοι να έχουν την ίδια μεταχείριση».

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών είπε ότι αυτή και ο σύζυγός της «δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα την πλήρη δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων».

