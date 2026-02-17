Εγκρίθηκε κι επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης έδωσε και τυπικά την έγκρισή του στα δεκαέξι από τα συνολικά 19 εθνικά σχέδια στο πλαίσιο του νέου δανειοδοτικού «εργαλείου» SAFE για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», τα εθνικά σχέδια οκτώ κρατών-μελών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, εγκρίθηκαν επισήμως σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε, στη διάρκεια της συνεδρίασης του Ecofin.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα σχέδια της Ελλάδας, Ιταλίας, Πολωνίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας συνολικού ύψους 74 δισ. ευρώ, σχεδόν το μισό ποσό από τα 150 δισ. ευρώ, που θα δοθούν στα κράτη-μέλη –μέσω δανεισμού στο πλαίσιο του SAFE. Η Πολωνία θα λάβει πάνω από 43 δισ. ευρώ.

Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα η έγκριση από τους υπουργούς Αμυνας της Ε.Ε. της πρώτης δέσμης εθνικών σχεδίων από την Κύπρο, Ισπανία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Κροατίας, Δανία, Ρουμανία συνολικού ύψους 38 δισ. ευρώ.

Συνολικά 19 από τα 27 κράτη-μέλη είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο SAFE. H Κομισιόν εξετάζει ακόμα τρία εθνικά σχέδια της Γαλλίας, Ουγγαρίας και Τσεχίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εκταμίευση της πρώτης δόσης υπολογίζεται τον Μάρτιο. Για την Ελλάδα ήδη από τον Σεπτέμβριο έχουν εγκριθεί περίπου 788 εκατ. ευρώ.

