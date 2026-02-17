search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 14:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.02.2026 13:51

Εγκρίθηκε κι επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE από την Ευρωπαϊκή Ένωση

17.02.2026 13:51
evropaiki enoso synodos 876- new

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης έδωσε και τυπικά την έγκρισή του στα δεκαέξι από τα συνολικά 19 εθνικά σχέδια στο πλαίσιο του νέου δανειοδοτικού «εργαλείου» SAFE για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», τα εθνικά σχέδια οκτώ κρατών-μελών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, εγκρίθηκαν επισήμως σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε, στη διάρκεια της συνεδρίασης του Ecofin.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα σχέδια της Ελλάδας, Ιταλίας, Πολωνίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας συνολικού ύψους 74 δισ. ευρώ, σχεδόν το μισό ποσό από τα 150 δισ. ευρώ, που θα δοθούν στα κράτη-μέλη –μέσω δανεισμού στο πλαίσιο του SAFE. Η Πολωνία θα λάβει πάνω από 43 δισ. ευρώ.

Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα η έγκριση από τους υπουργούς Αμυνας της Ε.Ε. της πρώτης δέσμης εθνικών σχεδίων από την Κύπρο, Ισπανία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Κροατίας, Δανία, Ρουμανία συνολικού ύψους 38 δισ. ευρώ.

Συνολικά 19 από τα 27 κράτη-μέλη είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο SAFE. H Κομισιόν εξετάζει ακόμα τρία εθνικά σχέδια της Γαλλίας, Ουγγαρίας και Τσεχίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εκταμίευση της πρώτης δόσης υπολογίζεται τον Μάρτιο. Για την Ελλάδα ήδη από τον Σεπτέμβριο έχουν εγκριθεί περίπου 788 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πέθανε ο Τζέσι Τζάκσον, εμβληματικός αγωνιστής για τα ατομικά δικαιώματα (videos)

Η αρχή προστασίας δεδομένων στην Ιρλανδία ξεκίνησε έρευνα για τις deepfake σεξουαλικού περιεχομένου φωτογραφίες του Grok

Κάρτα Pokémon πουλήθηκε για το ποσό ρεκόρ των… 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων! (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
robert-duvall_1702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Robert Duvall: Αστέρες του Χόλιγουντ αποδίδουν φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό (photos)

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mareva_arveler
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ»

evropaiki enoso synodos 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εγκρίθηκε κι επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE από την Ευρωπαϊκή Ένωση

annapsaroudabenaki
ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη από το Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.02.2026 14:22
robert-duvall_1702_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Robert Duvall: Αστέρες του Χόλιγουντ αποδίδουν φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό (photos)

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mareva_arveler
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Θα μου λείψεις τόσο πολύ»

1 / 3