Κάρτα Pokémon πουλήθηκε για το ποσό ρεκόρ των… 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων! (photos)

Μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pokémon πουλήθηκε χθες, Δευτέρα, σε πλειστηριασμό έναντι 16.492.000 δολαρίων, τιμή πρωτοφανή γι’ αυτά τα αντικείμενα που είναι περιζήτητα μεταξύ συλλεκτών σε όλο τον κόσμο.

Η κάρτα αυτή του «Pikachu Illustrator» είχε αγοραστεί από τον αμερικανό YouTuber Λόγκαν Πολ το 2021 έναντι 5,28 εκατομμυρίων δολαρίων, επίσης ποσού ρεκόρ.

meet loganpaul



1) bought a pokemon card for $5,275,000

2) sold 51% of the card for $2,500,000

3) abandoned the marketplace

4) sold the card again for $16,492,000

5) no profit share for 51% buyers

6) now announced next company "ripit"

7) there's a referral program

8) top inviters… pic.twitter.com/OU8Ccc0cef — Maran (@MaransCrypto) February 16, 2026

Ο αγοραστής είναι αυτή τη φορά ο Έι Τζέι Σκαραμούτσι, γιος του πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι, σύμφωνα με την εταιρεία Guinness World Records και τον οίκο δημοπρασιών Goldin.

🃏 Logan Paul resells a Pokémon card for $16.5 million!



The YouTuber had already split this same card into NFT on his Liquid Marketplace platform, now closed. pic.twitter.com/qlXKuAblPL — YOSHI (@cryptigerman) February 17, 2026

Αφού ολοκληρώθηκε η πώληση, ο Λόγκαν Πολ πέρασε την κάρτα γύρω από το λαιμό του νέου ιδιοκτήτη της, κρεμασμένη σ’ ένα κολιέ από διαμάντια αξίας 75.000 δολαρίων, σύμφωνα με την Guinness.

🚨 $16M Pokémon Deal — but zoom out.



Anthony Scaramucci’s son just bought Logan Paul’s previously tokenized Pikachu Illustrator for a record $16M.



This isn’t just a headline flip.



Look at the bigger trend 👇



📊 Pokémon TCG marketplaces weekly volume (via The Block / Dune):… pic.twitter.com/IfqMTgkmjf — Arctic0x (@Arctic0x) February 17, 2026

Η εταιρεία Guinness World Records την πιστοποίησε ως την πιο ακριβή κάρτα Pokémon, αλλά και γενικότερα την πιο ακριβή συλλεκτική κάρτα όλων των κατηγοριών που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

.@LoganPaul's rare @Pokemon card becomes most expensive ever sold in record-setting auction.



The PSA-10 Pikachu Illustrator went on sale via @GoldinCo and eventually sold for $16,492,000.https://t.co/B1YBUIqhbx February 16, 2026

Η εν λόγω κάρτα έχει βαθμολογηθεί «PSA 10», που σημαίνει ότι είναι σε τέλεια κατάσταση.

Οι κάρτες «Pikachu Illustrator» είναι περιζήτητες μεταξύ των συλλεκτών, κυρίως επειδή είναι σχεδιασμένες από την Ατσούκο Νισίντα, τη δημιουργό του Pikachu.

Η συγκεκριμένη κάρτα δεν πουλήθηκε ποτέ στο εμπόριο, αλλά είχε δοθεί ως βραβείο σε διαγωνισμό εικονογράφησης το 1998.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ σε Κούβα: Είστε αποτυχημένο κράτος, καταλήξτε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Τραγωδία στη Ισπανία: Πέντε νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία – Νεαρά τα θύματα, εγκλωβίστηκαν σε αποθήκη

Αυστραλία: Ένας νεκρός και δυο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ