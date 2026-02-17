search
ΚΟΣΜΟΣ

17.02.2026 11:02

Κάρτα Pokémon πουλήθηκε για το ποσό ρεκόρ των… 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων! (photos)

17.02.2026 11:02
pokemon_card_record
credit X @Guinness World Records

Μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pokémon πουλήθηκε χθες, Δευτέρα, σε πλειστηριασμό έναντι 16.492.000 δολαρίων, τιμή πρωτοφανή γι’ αυτά τα αντικείμενα που είναι περιζήτητα μεταξύ συλλεκτών σε όλο τον κόσμο.

Η κάρτα αυτή του «Pikachu Illustrator» είχε αγοραστεί από τον αμερικανό YouTuber Λόγκαν Πολ το 2021 έναντι 5,28 εκατομμυρίων δολαρίων, επίσης ποσού ρεκόρ.

Ο αγοραστής είναι αυτή τη φορά ο Έι Τζέι Σκαραμούτσι, γιος του πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι, σύμφωνα με την εταιρεία Guinness World Records και τον οίκο δημοπρασιών Goldin.

Αφού ολοκληρώθηκε η πώληση, ο Λόγκαν Πολ πέρασε την κάρτα γύρω από το λαιμό του νέου ιδιοκτήτη της, κρεμασμένη σ’ ένα κολιέ από διαμάντια αξίας 75.000 δολαρίων, σύμφωνα με την Guinness.

Η εταιρεία Guinness World Records την πιστοποίησε ως την πιο ακριβή κάρτα Pokémon, αλλά και γενικότερα την πιο ακριβή συλλεκτική κάρτα όλων των κατηγοριών που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Η εν λόγω κάρτα έχει βαθμολογηθεί «PSA 10», που σημαίνει ότι είναι σε τέλεια κατάσταση.

Οι κάρτες «Pikachu Illustrator» είναι περιζήτητες μεταξύ των συλλεκτών, κυρίως επειδή είναι σχεδιασμένες από την Ατσούκο Νισίντα, τη δημιουργό του Pikachu.

Η συγκεκριμένη κάρτα δεν πουλήθηκε ποτέ στο εμπόριο, αλλά είχε δοθεί ως βραβείο σε διαγωνισμό εικονογράφησης το 1998.

