ΗΠΑ: Πέθανε ο Τζέσι Τζάκσον, εμβληματικός αγωνιστής για τα ατομικά δικαιώματα (videos)

Πέθανε ο εμβληματικός αγωνιστής για τα ατομικά δικαιώματα και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζέσι Τζάκσον, σε ηλικία 84 ετών.

Ο πάστορας Τζάκσον, προστατευόμενος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, είχε νοσηλευτεί τους τελευταίους μήνες και βρισκόταν υπό παρακολούθηση λόγω προοδευτικής υπερπυρηνικής παράλυσης (PSP), όπως έχει αναφέρει το Rainbow PUSH Coalition.

«Η ακλόνητη δέσμευσή του για την δικαιοσύνη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα οδήγησαν στην διαμόρφωση ενός παγκόσμιου κινήματος για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο αιδεσιμότατος Τζέσι Τζάκσον πέθανε «σήμερα Τρίτη περιστοιχισμένος από την οικογένειά του», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Ο Τζάκσον γεννήθηκε στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, κατά την εποχή των νόμων Τζιμ Κρόου, αλλά κατάφερε να αναδειχθεί σε σύμβολο των πολιτικών δικαιωμάτων και σε πρωτοπόρο πολιτικό, πραγματοποιώντας δύο συναρπαστικές προεκλογικές καμπάνιες για την προεδρία τη δεκαετία του 1980.

Όπως αναφέρει το CNN, οι δύο προσπάθειές του να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών ενέπνευσαν τους Αφροαμερικανούς και άφησαν άφωνους τους πολιτικούς παρατηρητές, οι οποίοι θαύμαζαν την ικανότητά του να προσελκύει Λευκούς ψηφοφόρους. Ήταν μια μορφή που γεφύρωνε φυλετικά σύνορα πολύ πριν ο Μπαράκ Ομπάμα εμφανιστεί στο εθνικό προσκήνιο.

Ο Τζάκσον απέκτησε για πρώτη φορά εθνική αναγνώριση τη δεκαετία του 1960 ως στενός συνεργάτης του αιδεσιμότατου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Μετά τη δολοφονία του Κινγκ το 1968, ο Τζάκσον έγινε ένας από τους πιο μεταμορφωτικούς ηγέτες των πολιτικών δικαιωμάτων στην Αμερική – προς δυσαρέσκεια ορισμένων συνεργατών του Κινγκ, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ήταν υπερβολικά θρασύς.

Όμως η Rainbow Coalition του, μια τολμηρή συμμαχία Μαύρων, Λευκών, Λατίνων, Ασιατοαμερικανών, Ιθαγενών Αμερικανών και LGBTQ ανθρώπων, βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για ένα πιο προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα.

«Η σημαία μας είναι κόκκινη, λευκή και μπλε, αλλά το έθνος μας είναι ένα ουράνιο τόξο – κόκκινο, κίτρινο, καφέ, μαύρο και λευκό – και όλοι είμαστε πολύτιμοι στα μάτια του Θεού», είχε πει κάποτε ο Τζάκσον.

Μία από τις χαρακτηριστικές του φράσεις ήταν το «Keep hope alive» («Κρατήστε την ελπίδα ζωντανή»). Υπήρξε δύναμη κοινωνικής δικαιοσύνης σε τρεις εποχές: την περίοδο των νόμων Τζιμ Κρόου, την εποχή των πολιτικών δικαιωμάτων και την μετα-εποχή των πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία κορυφώθηκε με την εκλογή του Ομπάμα και το κίνημα Black Lives Matter.

Το όραμα του Τζάκσον αναμόρφωσε το Δημοκρατικό Κόμμα. Ήταν ο πρώτος υποψήφιος για την προεδρία που έκανε τη στήριξη στα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων βασικό μέρος της προεκλογικής του πλατφόρμας, και έκανε συστηματική προσπάθεια να αμφισβητήσει την προτεραιοποίηση από το Δημοκρατικό Κόμμα των Λευκών, μετριοπαθών, μεσαίας τάξης ψηφοφόρων, λέει ο Ντέιβιντ Μασκιότρα, συγγραφέας του βιβλίου «I Am Somebody: Why Jesse Jackson Matters».

«Ένα Δημοκρατικό κόμμα που σήμερα εκπροσωπεί μια πολυπολιτισμική Αμερική και έχει μια προσωπικότητα όπως η Καμάλα Χάρις ως (πρώην) αντιπρόεδρο και τον Ομπάμα ως πρώην πρόεδρο, ξεκίνησε με πολλούς τρόπους από εκείνες τις καμπάνιες του Τζάκσον», λέει ο Μασκιότρα.

Διαβάστε επίσης:

Η αρχή προστασίας δεδομένων στην Ιρλανδία ξεκίνησε έρευνα για τις deepfake σεξουαλικού περιεχομένου φωτογραφίες του Grok

Κάρτα Pokémon πουλήθηκε για το ποσό ρεκόρ των… 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων! (photos)

Ιταλία: Φωτιά κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο στη Νάπολη (video)