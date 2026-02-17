Ιταλία: Φωτιά κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο στη Νάπολη (video)

Φωτιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, κατέστρεψε το θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης της Ιταλίας, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα.

Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει. Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.

Incendio nel cuore di #Napoli: in fiamme il teatro Sannazzaro, in via Chiaia. Distrutta la cupola e danni anche ai palazzi vicini. Alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo, vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.#Tg1 pic.twitter.com/enYT1L7TwE — Tg1 (@Tg1Rai) February 17, 2026

Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

#Napoli, #incendio “teatro Sannazaro”, nel centro cittadino: dalle 6 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, operazioni di spegnimento in corso. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti [#17febbraio 8:45] pic.twitter.com/sT4VrbjFBW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 17, 2026

