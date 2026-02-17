Ισπανία: «Φαίνεται ότι τα θύματα ήταν όλα ανήλικοι», νέα στοιχεία για τη φονική πυρκαγιά με τους πέντε νεκρούς (videos)

Πέντε πολύ νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίσθηκαν ελαφρά χθες, Δευτέρα, το βράδυ σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Μανγέου, κοντά στη Βαρκελώνη, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες της περιφέρειας της Καταλονίας (βορειοανατολική Ισπανία), ενώ δεν έχουν διευκρινισθεί μέχρι τώρα τα αίτια της τραγωδίας.

«Πέντε άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίσθηκαν ελαφρά», σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι πυροσβέστες στη διάρκεια της νύχτας.

Los jóvenes fallecidos en el incendio del trastero de Manlleu (Barcelona) tenían entre 14 y 17 años https://t.co/2MmF9CNjnT



Informa @andreajvilloria pic.twitter.com/6jcYvqAVcZ — Cadena SER (@La_SER) February 17, 2026

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα ήταν έφηβοι οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί σε σοφίτα που βρισκόταν στο επάνω τμήμα της πολυκατοικίας και χρησίμευε ως αποθήκη.

❗Cinco adolescentes, cuyas edades están siendo investigadas, han muerto en el incendio de un trastero en la azotea de un edificio de Manlleu (Barcelona).#incendio #Manlleu pic.twitter.com/EJpnOzSbVa — expansioncom (@expansioncom) February 17, 2026

«Φαίνεται ότι τα θύματα ήταν όλα ανήλικοι», δήλωσε στη δημόσια καταλανική τηλεόραση η Ελία Τορτολέρο, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, όμως διευκρίνισε πως «θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε».

Inicialment, els Bombers han apuntat que el traster incendiat a Manlleu s'havia habilitat com a habitatge, una hipòtesi que més tard han rebaixat d'acord amb les primeres indagacions dels Mossos https://t.co/xfVwpF7Yif pic.twitter.com/79hT2IORrF — 3CatInfo (@3CatInfo) February 17, 2026

Σύμφωνα με το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE, το οποίο επικαλείται πηγές στο δημαρχείο του Μανγέου, μεταξύ των θυμάτων είναι τρεις ανήλικοι ηλικίας 12, 15 και 16 ετών.

Cinc adolescents han mort i cinc persones més han resultat ferides lleus en un incendi en un edifici d’habitatges de Manlleu: "Hi havia molt de fum a l'escala i dins les cases també” https://t.co/xfVwpF7Yif #Matins3Cat pic.twitter.com/3YRgrTxxqL February 17, 2026

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά και «άρχισε έρευνα», συνέχισε η Ελία Τορτολέρο, μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε επίσης από καταλανικό δικαστήριο.

Στην ανακοίνωσή τους, οι πυροσβέστες εξηγούν ότι ειδοποιήθηκαν από γείτονες για την παρουσία καπνού στο κλιμακοστάσιο. Μόλις έσβησε η φωτιά, «εντοπίσθηκε το πρώτο θύμα, ένα πρόσωπο σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή», συνέχισαν.

Cinc adolescents van morir ahir al vespre i cinc persones més van resultar ferides lleus en un incendi en un edifici del carrer Montseny de Manlleu (Osona). El foc es va originar en un traster al terrat d’un bloc de cinc pisos, i per motius que es desconeixen les persones que… pic.twitter.com/bVARBJYAtE February 17, 2026

Άλλα τέσσερα άτομα βρέθηκαν στη συνέχεια μέσα στην αποθήκη και «δεν ήταν δυνατό να τους σώσουμε», πρόσθεσαν.

"No se sap què feien les víctimes al traster, hem d'esperar la investigació."



Elia Tortolero, delegada del govern a la Catalunya Central, informa de l'última hora de l'incendi en un bloc de pisos de Manlleu en què han mort 5 adolescents https://t.co/xfVwpF7Yif #Matins3Cat pic.twitter.com/HqyFGxqmGF — 3CatInfo (@3CatInfo) February 17, 2026

Από τους τέσσερις τραυματίες, τρεις πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχαν μεταφερθεί, ενώ ο τέταρτος αρνήθηκε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Οι δημοτικές αρχές του Μανγέου, μιας πόλης άνω των 20.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων βόρεια της Βαρκελώνης, κήρυξαν τριήμερο πένθος στην κοινότητα για «τον τραγικό θάνατο πέντε νέων», όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν.

L'incendi que ha provocat cinc víctimes mortals a Manlleu ha estat als trasters d'un bloc de pisos del carrer Montseny.



Les persones que eren dins no n'han pogut sortir per motius que es desconeixen https://t.co/xfVwpF7qsH pic.twitter.com/TDxKtp6LPJ — 3CatInfo (@3CatInfo) February 17, 2026

«Συγκλονισμένος από το θάνατο πέντε ανθρώπων σε πυρκαγιά σε πολυκατοικία του Μανγέου», έγραψε από την πλευρά του στο X ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καταλονίας Σαλβαδόρ Ίγια.

Commocionat per la mort de cinc persones a conseqüència d’un incendi a un edifici de Manlleu. El meu sentit condol als seus familiars i amistats.



Desitjo una ràpida recuperació a les persones ferides.



Tot el meu suport a l’alcalde @ArnauRovMar i el meu agraïment als serveis… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) February 17, 2026

