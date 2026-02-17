Ρωσία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη σε στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη – Κατέρρευσε κτίριο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε στρατιωτική βάση στην πόλη Σερτόλοβο στη ρωσική περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, όπως μετέδωσε το κανάλι Mash στο Telegram.

Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροτζένκο δήλωσε ότι η έκρηξη συνέβη σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας που κατέρρευσε. Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Probably, the explosion occurred on the territory of military unit 71717 – the 56th Guards District Training Center (motor-rifle troops). The collapses are still ongoing.



On Wikimap, the building is marked as an officers' dormitory.

pov: 60.14086496688, 30.20544931261 pic.twitter.com/FwGeoW81R2 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 17, 2026

«Έδωσα οδηγίες στις δυνάμεις ασφαλείας να βοηθήσουν τον στρατό να απομακρύνει τα χαλάσματα και να διασώσουν αυτούς που τραυματίστηκαν στην κατάρρευση κτιρίου της στρατιωτικής αστυνομίας στην περιοχή της στρατιωτικής μονάδας στο Σερτόλοβο», δήλωσε ο Ντροτζένκο.

Взрыв в здании военной комендатуры Всеволожского района Ленинградской области, под завалами орки☺️ pic.twitter.com/KrBxYqEoEK — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) February 17, 2026

To Mash μετέδωσε ότι τέσσερις άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα.

