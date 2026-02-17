Ρωσία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη σε στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη – Κατέρρευσε κτίριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε στρατιωτική βάση στην πόλη Σερτόλοβο στη ρωσική περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, όπως μετέδωσε το κανάλι Mash στο Telegram.
Ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροτζένκο δήλωσε ότι η έκρηξη συνέβη σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας που κατέρρευσε. Δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.
«Έδωσα οδηγίες στις δυνάμεις ασφαλείας να βοηθήσουν τον στρατό να απομακρύνει τα χαλάσματα και να διασώσουν αυτούς που τραυματίστηκαν στην κατάρρευση κτιρίου της στρατιωτικής αστυνομίας στην περιοχή της στρατιωτικής μονάδας στο Σερτόλοβο», δήλωσε ο Ντροτζένκο.
To Mash μετέδωσε ότι τέσσερις άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα.
