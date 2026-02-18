search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 13:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 12:24

Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ-Τράμπ – Στην ατζέντα Ουκρανία, Γάζα, Ιράν

18.02.2026 12:24
starmer_trump

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Γάζα και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε την καταδίκη του για τις «βαρβαρικές επιθέσεις» της Ρωσίας κατά αμάχων στην Ουκρανία, ενώ οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Αναφερόμενοι στην κατάσταση στη Γάζα, οι δύο πλευρές εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και υπογράμμισαν τη σημασία της διασφάλισης περαιτέρω πρόσβασης για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στις εν εξελίξει προσπάθειες για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου που τελεί υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, συζήτησαν τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που διεξάγονται στη Γενεύη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και επανέλαβαν την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ συμμάχων και εταίρων για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης:

ΕΚΤ: Διάψευση Λαγκάρντ – «Δεν έχει λάβει “καμιά απόφαση” για πρόωρη αποχώρηση»

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριχ ζητάει να καταργηθεί η Συνθήκη του Όσλο για να «μεταναστεύσουν» οι Παλαιστίνιοι

Ιταλία: Τουλάχιστον 15 πτώματα ξεβράστηκαν σε ακτές της Σικελίας και της Καλαβρίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eopyy_1005_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΠΥΥ: Πλήρης κάλυψη δαπανών υγείας που δεν συνταγογραφούνται στους τραυματίες του δυστυχήματος των Τεμπών

theon_new
BUSINESS

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

UN-SIMPLE-ACCIDENT_107©Jafar-Panahi-scaled
ΣΙΝΕΜΑ

Ιράν: Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο συν-σεναριογράφος του «It Was Just an Accident», Mehdi Mahmoudian

laikolaixeio_karnavali
ADVERTORIAL

Λαϊκό Λαχείο: Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου η ειδική κλήρωση για το Καρναβάλι – Αποκριάτικο έπαθλο 150.000 ευρώ και κόστος 5 ευρώ ανά πεντάδα

advertorial new
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Optimism»: Καλλιεργώντας ενεργά την οικολογική αισιοδοξία στα σχολεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

M2
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η γη στο Μαζαράκι: Το μήκος της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, μετέφεραν μαθητές στην πλάτη μέσα από χωράφια - Βίντεο από drone

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 13:01
eopyy_1005_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΠΥΥ: Πλήρης κάλυψη δαπανών υγείας που δεν συνταγογραφούνται στους τραυματίες του δυστυχήματος των Τεμπών

theon_new
BUSINESS

ΤΗΕΟΝ: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

UN-SIMPLE-ACCIDENT_107©Jafar-Panahi-scaled
ΣΙΝΕΜΑ

Ιράν: Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο συν-σεναριογράφος του «It Was Just an Accident», Mehdi Mahmoudian

1 / 3