Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριχ ζητάει να καταργηθεί η Συνθήκη του Όσλο για να «μεταναστεύσουν» οι Παλαιστίνιοι

18.02.2026 10:02
smotrich

Το παραλήρημα των ακροδεξιών της κυβέρνησης του Ισραήλ συνεχίζεται. Ο υπ. Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ ζήτησε να «ενθαρρυνθεί η μετανάστευση» των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να εγκαθιδρυθεί η ισραηλινή «κυριαρχία» επί των παλαιστινιακών αυτών εδαφών.

«Θα εξαλείψουμε την ιδέα ενός αραβικού, τρομοκρατικού κράτους», δήλωσε στη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε το κόμμα του Θρησκευτικός Σιωνισμός και η οποία μαγνητοσκοπήθηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Θα ακυρώσουμε επιτέλους επισήμως και ουσιαστικά τις καταραμένες συμφωνίες του Όσλο και θα ακολουθήσουμε την οδό προς την κυριαρχία, ενώ θα ενθαρρύνουμε τη μετανάστευση τόσο από τη Γάζα όσο και από την Ιουδαία και τη Σαμάρεια», τόνισε, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει άλλη μακροπρόθεσμη λύση».

Από την αρχή του μήνα η ισραηλινή κυβέρνηση έχει υιοθετήσει σειρά μέτρων με στόχο να ενισχύσει τον έλεγχό της επί της Δυτικής Όχθης, την οποία το Ισραήλ κατέλαβε το 1967, ακόμη και σε τομείς όπου τη διακυβέρνηση ασκεί η Παλαιστινιακή Αρχή με βάση τις συμφωνίες του Όσλο που υπεγράφησαν τη δεκαετία του 1990.

