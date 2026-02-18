search
18.02.2026 08:50

Financial Times: Πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ εξετάζει η Κριστίν Λαγκάρντ – Οι υποψήφιοι διάδοχοι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει προτού ολοκληρωθεί η 8ετής θητεία της στη θέση, τον Οκτώβριο του 2027.

Αυτό αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγή της ενήμερη για τις προθέσεις της.

Κατά το δημοσίευμα αυτό, η Λαγκάρντ θέλει να έχει αποχωρήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027 στη Γαλλία και θέλει επίσης να διευκολύνει τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρει νέο επικεφαλής του ευρωπαϊκού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος.

Ο Μακρόν ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του την επόμενη χρονιά και δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα στη Γαλλία.

Για τη θέση έχει δηλώσει επίσης ότι ενδιαφέρεται η Ιζαμπελ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, ενώ πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις προθέσεις του προέδρου της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ, σημειώνουν ότι ενδιαφέρεται και εκείνος.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Η ΕΚΤ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο. Εκπρόσωπος της ΕΚΤ δήλωσε πάντως ότι η Κριστίν Λαγκάρντ είναι προσηλωμένη στα καθήκοντά της και δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με το τέλος της θητείας της.

Προτού αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, η Κριστίν Λαγκάρντ ήταν γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2011-2019), ενώ είχε επίσης διατελέσει υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.

