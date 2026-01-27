Γκεοργκίεβα: Η Ευρώπη ας σταματήσει την νοοτροπία παρακμής

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κάλεσε τις ευρωπαϊκές ηγεσίες να εγκαταλείψουν τη «νοοτροπία παρακμής» και να αναγνωρίσουν τις πραγματικές επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μιλώντας στο Politico, η επικεφαλής του ΔΝΤ υποστήριξε ότι η εικόνα μιας Ευρώπης σε αναπόφευκτη παρακμή είναι λανθασμένη και δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα.

Όπως σημείωσε, σε πρόσφατη λίστα του Economist με τις δέκα οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις, επτά είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Πορτογαλία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση χάρη στη σταθερή ανάπτυξη και τη μείωση του δημόσιου χρέους της, ενώ στη λίστα συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Η παρέμβαση της Γκεοργκίεβα έρχεται σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης της ευρωπαϊκής ισχύος, μετά και την πρόσφατη ένταση με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ, τελικά υποχώρησε (προσωρινά έστω), η περιορισμένη ευρωπαϊκή στρατιωτική αντίδραση ανέδειξε τα όρια της ευρωπαϊκής ισχύος και ενίσχυσε το αίσθημα ανασφάλειας στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, η επικεφαλής του ΔΝΤ εκτιμά ότι η απαισιοδοξία είναι υπερβολική. «Οι Ευρωπαίοι είμαστε μετριόφρονες. Δεν καυχιόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στον σημερινό κόσμο «η αυτοπεποίθηση μετράει». Κατά την άποψή της, η Ευρώπη οφείλει να αναδείξει τα επιτεύγματά της αντί να υποτιμά τις δυνατότητές της.

Η Γκεοργκίεβα αναγνώρισε ότι το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά, με τη γεωπολιτική να διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Ο κόσμος έχει γίνει «πολυπολικός», γεγονός που περιορίζει τον χώρο δράσης πολυμερών οργανισμών όπως το ΔΝΤ και δυσκολεύει τη συνεργασία ακόμη και μεταξύ συμμάχων.

Παρά τις προκλήσεις, η επικεφαλής του Ταμείου τόνισε ότι «το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων».

Οι συστάσεις του ΔΝΤ προς την ΕΕ, σε ευθυγράμμιση με την έκθεση ανταγωνιστικότητας του Μάριο Ντράγκι το 2024, περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και την ενοποίηση των κατακερματισμένων ενεργειακών και χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, οι οποίες βρέθηκαν υπό την επιτήρηση του ΔΝΤ κατά την κρίση της ευρωζώνης. Όπως σημείωσε, η σημερινή τους βελτιωμένη εικόνα αποδεικνύει ότι οι οικονομικές πορείες μπορούν να αλλάξουν, ακόμη και μετά από βαθιές κρίσεις.

«Η Ευρώπη πρέπει να βάλει το σπίτι της σε τάξη», κατέληξε η Γκεοργκίεβα, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν τη μόνη βιώσιμη απάντηση σε έναν κόσμο αυξανόμενων ανταγωνισμών.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ βλέπει πως χάνει το «παιχνίδι» στη Μινεάπολη και οπισθοχωρεί – «Βράζουν» οι ΗΠΑ για τις δύο δολοφονίες

Η Γαλλία «κόβει» τα social media στους κάτω των 15 – Πανηγυρίζει ο Μακρόν, τι ισχύει στον υπόλοιπο κόσμο

Ινδονησία: 23 στρατιωτικοί νεκροί στις κατολισθήσεις στη δυτική Ιάβα