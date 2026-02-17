Τσίπρας: Τα μηνύματα για το χρόνο αλλά και το «πλήρωμα» του νέου κόμματος – Οι νέοι, οι έμπειροι και η «δουλειά μυρμηγκιού»

Μηνύματα για το κόμμα που ετοιμάζει έστειλε και από την Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την χθεσινή εκδήλωση παρουσίασης της «Ιθάκης». Σε αδρές γραμμές, το στίγμα για το κόμμα κατά τη χθεσινή του ομιλία ήταν ότι «πάμε μπροστά όλοι μαζί», χωρίς βιασύνη, αλλά με πλήρωμα που θα έχει και νέους και έμπειρους (άρα παλιούς), δίνοντας με αυτό το τελευταίο ένα μικρό περίγραμμα από το νέο κόμμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός προσπαθεί να συντηρήσει το ενδιαφέρον και την προσδοκία του κοινού του που, όπως φαίνεται και στις εκδηλώσεις αυτές, τον παροτρύνει να προχωρήσει σε ανακοινώσεις, την ώρα που ο ίδιος στέλνει το μήνυμα ότι δεν είναι η ώρα ακόμα, ενδεχομένως «κόβοντας τη φόρα» στο ακροατήριό του.

Έχει αναφέρει χαρακτηριστικά (στη Θεσσαλονίκη) πως η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης απαιτεί μεθοδικότητα και σχέδιο, αλλά όχι βιασύνη. Την ανάγκη για περισσότερο χρόνο επικαλέστηκε και κατά την ομιλία του στα Ιωάννινα.

«Μαζί», αλλά «όχι με ανυπομονησία»

Χθες, ζήτησε μεγαλύτερη ενεργοποίηση της κοινωνίας ως προϋπόθεση για την προοδευτική αλλαγή και πρόταξε το «μαζί» και έστειλε μήνυμα κατά της … «ανυπομονησίας».

Ανέφερε κατά αρχάς ότι δεν αρκεί απλώς μια νέα κυβέρνηση, αλλά χρειάζεται και η κοινωνία να αλλάξει και να πάρει την υπόθεση στα χέρια της προκειμένου να αναζοωγονηθεί κάθε πυρήνας οικονομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής δραστηριότητας, από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ενεργειακές κοινότητες, έως την αυτοδιοίκηση, τον συνδικαλισμό, τα πανεπιστήμια, κ.λπ.

Κλείνοντας την ομιλία του «τσίγκλισε» το κοινό λέγοντας «ξέρω, αυτό που σας έφερε εδώ, είναι το αίτημα να προχωρήσουμε επιτέλους».

Σημειώνοντας ότι έχει επίγνωση και του αιτήματος αυτού αλλά και της ευθύνης, έστειλε μήνυμα για την ανάγκη κινητοποίησης από τα κάτω:

«Εσείς λέτε “βγες μπροστά”. Εγώ λέω: είναι η ώρα του μαζί. Μαζί να βγούμε μπροστά. Μαζί να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη».

Άνοιγμα στους παλιούς και έμπειρους

Και ακολούθως έκανε μια αναφορά ενδεικτική για το χρόνο αλλά και το «με ποιους»:

«Να φροντίσουμε» είπε χαρακτηριστικά «χωρίς ανυπομονησία αλλά με δουλειά μυρμηγκιού, να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο, που δεν θα φοβάται τους καιρούς και τις θύελλες που μας περιμένουν».

Και πρόσθεσε πως θα πρέπει «το πλήρωμα να είναι αξιόμαχο» με «νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς».

Αν πριν από μερικούς μήνες, από το Παλλάς, έστελνε αυστηρό μήνυμα προς τον οικείο χώρο ότι «δεν υπάρχει ρεζερβέ για κανέναν στην πρώτη θέση», πλέον διαμηνύεται ότι το καράβια χρειάζεται όχι μόνο «ναύτες» αλλά και «αξιωματικούς», όχι μόνο νέους αλλά και «έμπειρους».

Με άλλα λόγια αχνοφαίνεται ένα μήνυμα ότι μπορεί σε αυτό το «καράβι» όχι μόνο να αναδειχθεί «νέο αίμα» αλλά και να αξιοποιηθούν και πιο έμπειρα στελέχη που μπορεί να καταλάβει κανείς ότι θα προέλθουν από τα σημερινά υπαρκτά κόμματα (από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ενδεχομένως και από το ΠΑΣΟΚ).

