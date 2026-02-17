search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

17.02.2026 06:30

Ασφάλεια ή ακυβερνησία το εκλογικό δίλημμα του Μητσοτάκη – Πώς στρώνει το σκηνικό της κάλπης με στόχο υπέρβαση του 30% 

mitsotakis

Αν και οι επόμενες εκλογές θεωρητικά βρίσκονται ακόμα μακριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες επέλεξε να θέσει με σαφήνεια το δίλημμα με το οποίο θα κινηθεί στις επόμενες κάλπες.  Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν «αν θέλουν μία Ελλάδα ασφαλή ή ακυβέρνητο καράβι».

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε, «Ένα θα είναι και στις εκλογές του 2027 το κεντρικό ερώτημα για τους Έλληνες: θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να γίνει ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;» ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ερώτημα αφορά και τη στρατηγική επιλογή διακυβέρνησης: «Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, της συνέπειας ή τον γεμάτο παγίδες μονοπάτι τον πειραματισμό;».

Η αναφορά αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη προφανώς και δεν πέρασε απαρατήρητη από τα γαλάζια στελέχη τα οποία έτσι και αλλιώς εμφανίζονται θορυβημένα καθώς σε όλες τις μετρήσεις η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται γύρω στο 26-27%. Δηλαδή πολύ κάτω από την αυτοδυναμία και προφανώς κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%

Αυτό μάλιστα που ανησυχεί ιδιαίτερα τα κυβερνητικά στελέχη, είναι το γεγονός ότι ενώ δεν υπάρχει κάποια ισχυρή αντιπολίτευση ή ένα πρόσωπο που να απειλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ΝΔ συνεχίζει να χάνει δυνάμεις.  

Δηλαδή οι πολίτες εμφανίζονται ενώ δεν έχουν επιλογή να μην θέλουν για κανένα λόγο να  στηρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Προφανώς, η κατάσταση αυτή έχει θορυβήσει ιδιαίτερα  τα στελέχη της ΝΔ καθώς βλέπουν ότι τίποτα δεν μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση.

Με την αναφορά του περί πειραματισμού, ο πρωθυπουργός έδειξε πάντως ότι έχει κατά κάποιο τρόπο στραμμένο το βλέμμα του προς τον Αλέξη Τσίπρα καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μοναδικός ο οποίος θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση

Γι αυτό άλλωστε, είδαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας. Πολλοί άλλωστε θεωρούν ότι εάν ο Αλέξης Τσίπρας εμφανιστεί για τα καλά στην πολιτική ζωή, τότε το δίλημμα του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει πιο συγκεκριμένο και απόλυτο. 

Ο πρωθυπουργός πάντως, εμφανίστηκε και χθες να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Τόνισε μάλιστα ότι η χρονιά που προηγείται της εκλογικής αναμέτρησης θα είναι καθοριστική για την πορεία της χώρας. Παράλληλα, έθεσε το χρονικό πλαίσιο των επόμενων εθνικών εκλογών τις οποίες προσδιόρισε για τον Μάιο του 2027, καθώς είπε ότι απέχουμε 15 μήνες από το στήσιμο της κάλπης. 

Στην χθεσινή του ομιλία κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχείρησε να συσπειρώσει  τα στελέχη του  κόμματος του αφήνοντας πίσω τα όποια προβλήματα: «Δεν είμαστε μόνο ένα μεγάλο κόμμα, είμαστε πρώτα και πάνω από όλα μια ζεστή και δεμένη οικογένεια. Έχουμε δώσει πολλούς αγώνες, μας συνδέουν κοινές αξίες» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες, συνεπώς για εμάς που ζούμε και αναπνέουμε για την πολιτική, η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει» ανέφερε.

