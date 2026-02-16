Χριστοδουλάκης στηρίζει Παναγόπουλο – Σε άλλη γραμμή από Ανδρουλάκη παρά τη συμμαχία για το συνέδριο

Σε διαφορετική γραμμή με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κινείται ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος εξακολουθεί να στηρίζει τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στήριξε την επιλογή του προέδρου της ΓΣΕΕ να μην παραιτηθεί, παρότι η Χαριλάου Τρικούπη είχε ευθέως ζητήσει ο κ. Παναγόπουλος να «διευκολύνει» την ηγεσία του κόμματος και μάλιστα τη στιγμή που παραμένει υπό έρευνα για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

«Οφείλουμε να σεβόμαστε την αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος, δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε μορφή κομματικού καπελώματος» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Χριστοδουλάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής έπλεξε μάλιστα το εγκώμιο των στελεχών της ΠΑΣΚΕ.

«Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της, ασφαλώς υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο τους αφορά όλους. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει στην υπόθεση αυτή. Προφανώς δεν θέλουμε να υπάρχει καμία σκιά» τόνισε ο κ. Χριστοδουλάκης.

«Δεν μπορεί οποιοδήποτε φαινόμενο που βρίσκεται υπό έρευνα να κομματικοποιείται ή να συλλογικοποιείται» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «σέβομαι και τιμώ όλους τους ανθρώπους μας που υπό τη σημαία της ΠΑΣΚΕ δίνουν τη μάχη των ιδεών του πολιτικού μας χώρου, τη μάχη μέσα στους εργασιακούς χώρους, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Το έκαναν και στα δύσκολα και στα εύκολα. Πάντα παρόντες».

