Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Λάρισα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη Λάρισα, στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa πραγματοποιείται η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν οι:
Απόστολος Καλογιάννης
Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων
Ιωάννα Καραβάνα
Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών
Θέμης Λαζαρίδης
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μαριάννα Τουμασάτου
Ηθοποιός
Σωτήρης Τσουκαρέλης
Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»
Ακολουθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Γιάννης Γιαννακόπουλος
Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV
Αλεξία Τασούλη
Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV
Νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός άκουσε τους προβληματισμούς της νέας γενιάς και μίλησε μαζί τους για θέματα της επικαιρότητας.
Διαβάστε επίσης:
Αλέξης Τσίπρας από την Λάρισα: Να μάθουμε να ακούμε τους νέους
Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για άρση ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου μετά από καταγγελία Κασσελάκη
Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΑΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.