search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 20:03
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 19:21

Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Λάρισα

16.02.2026 19:21
alexis tsipras 33- new

Στη Λάρισα, στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa πραγματοποιείται η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

 Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν οι:

Απόστολος Καλογιάννης

Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

Ιωάννα Καραβάνα

Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

Θέμης Λαζαρίδης

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαριάννα Τουμασάτου 

Ηθοποιός 

Σωτήρης Τσουκαρέλης

Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας  της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»

Ακολουθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Γιάννης Γιαννακόπουλος

Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV

Αλεξία Τασούλη

Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV

Νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός άκουσε τους προβληματισμούς της νέας γενιάς και μίλησε μαζί τους για θέματα της επικαιρότητας.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Τσίπρας από την Λάρισα: Να μάθουμε να ακούμε τους νέους

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα για άρση ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου μετά από καταγγελία Κασσελάκη

Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΑΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paraskevaidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «τερμάτισε» ο Παρασκευαΐδης: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα»

loutsa-232
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Είχε ξαναπάρει κρυφά το αυτοκίνητο ο 15χρονος οδηγός – Η αποκάλυψη συμμαθητή του 

xrwma-mitsotakis-pita
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στις εκλογές του 2027 οι Έλληνες θα κληθούν να απαντήσουν αν θέλουν μία Ελλάδα ασφαλή ή ακυβέρνητο καράβι – live

metanastes-spain
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από ΜΚΟ για την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ: «Μπορεί να οδηγήσει σε επιδρομές τύπου ICE»

eleni glykatzio arveler 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 20:01
paraskevaidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «τερμάτισε» ο Παρασκευαΐδης: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα»

loutsa-232
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Είχε ξαναπάρει κρυφά το αυτοκίνητο ο 15χρονος οδηγός – Η αποκάλυψη συμμαθητή του 

xrwma-mitsotakis-pita
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στις εκλογές του 2027 οι Έλληνες θα κληθούν να απαντήσουν αν θέλουν μία Ελλάδα ασφαλή ή ακυβέρνητο καράβι – live

1 / 3