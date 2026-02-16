Αλέξης Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Λάρισα

Στη Λάρισα, στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa πραγματοποιείται η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν οι:

Απόστολος Καλογιάννης

Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

Ιωάννα Καραβάνα

Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

Θέμης Λαζαρίδης

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαριάννα Τουμασάτου

Ηθοποιός

Σωτήρης Τσουκαρέλης

Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»

Ακολουθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Γιάννης Γιαννακόπουλος

Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV

Αλεξία Τασούλη

Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV

Νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός άκουσε τους προβληματισμούς της νέας γενιάς και μίλησε μαζί τους για θέματα της επικαιρότητας.

