Η «κοινωνική κόπωση» των επτά χρονών διακυβέρνησης ο κύριος εχθρός της ΝΔ

Η νέα μέτρηση της GPO για το iefimerida.gr λειτουργεί σαν ακτινογραφία μιας κυβέρνησης που παραμένει μεν κυρίαρχη στους συσχετισμούς, αλλά κολυμπάει σε μια κοινωνική διάθεση «να αλλάξει κάτι» χωρίς να υπάρχει ακόμη καθαρή απάντηση στο τι και με ποιον.

Το πιο σκληρό εύρημα της έρευνας δεν αφορά κόμματα, αλλά την κοινωνική διάθεση: μόλις το 29,8% λέει ότι θα ήθελε να παραμείνει η ίδια κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, ενώ ένα 67,9% επιθυμεί «κάποια άλλη κυβέρνηση». Αυτό το εύρημα είναι η πεμπτουσία της κόπωσης από τα επτά χρόνια διακυβέρνησης και κάτι που προβληματίζει με έντονο τρόπο τα υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γι’ αυτό και εκτιμούν ότι πρέπει τάχιστα η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα νέο αφήγημα και ένα νέο πειστικό δίλημμα για τις επόμενες εκλογές. Γιατί είναι εξόχως προβληματικό για το κυβερνών κόμμα η ΝΔ να προηγείται αλλά η κοινωνία –ως πλειοψηφικό αίσθημα να ζητά αλλαγή σκυτάλης.

Τα «θετικά» για τη ΝΔ: προβάδισμα, πρωθυπουργικό κεφάλαιο, ατζέντα θεσμικών αλλαγών

Πρώτο και προφανές: η ΝΔ παραμένει πρώτη με άνεση. Στην πρόθεση ψήφου καταγράφει 24,9% (με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ στο 10,9%), ενώ στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα φτάνει στο 30,1%, ανοίγοντας απόσταση 16,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ (13,2%). Αυτό το προβάδισμα δεν είναι απλώς αριθμητικό· είναι και πολιτικό, γιατί «γράφει» πάνω σε μια αντιπολίτευση πολυδιασπασμένη, με τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ χαμηλά ποσοστά (4,6% πρόθεση, 5,6% εκτίμηση) και με τους νέους ή αντισυστημικούς (βλέπε κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Καρυστιανού) παίκτες να μειώνουν την απήχηση του σε σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις.

Στη μέτρηση της GPO καταγράφεται σαφές «ξεφούσκωμα» για τα υπό διαμόρφωση κόμματα: η δυνητική ψήφος για νέο κόμμα Τσίπρα είναι 17,3%, με το σκληρό πυρήνα βρίσκεται μόλις στο 7,9%. Για το κόμμα Καρυστιανού, η δυνητική ψήφος φτάνει το 19,2%, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με το σκληρό πυρήνα όμως και εδώ να κινείται γύρω από το 8,1%, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά το σύνολο της θετικής ψήφου είναι μόλις 5,8% και ο σκληρός πυρήνας του είναι στο 1,6%.

Το πολιτικό μήνυμα είναι καθαρό: όσο η ίδρυση μένει στη ζώνη «θα δούμε, ίσως, κάποια στιγμή», η αρχική περιέργεια μετατρέπεται σε κόπωση και οι πολίτες επιστρέφουν είτε στα υπάρχοντα κόμματα είτε στην αναμονή.

Δεύτερο: ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να έχει σαφές προσωπικό πλεονέκτημα στο πεδίο της διεθνούς εκπροσώπησης: 31,2% τον θέλει ως εκπρόσωπο της χώρας στην Ευρώπη και στον κόσμο, με τον δεύτερο να βρίσκεται πολύ πίσω. Είναι κρίσιμο, γιατί δείχνει ότι –παρά τη φθορά– το «πρωθυπουργικό κεφάλαιο» δεν έχει εξαντληθεί. Ακόμη κι αν η συνολική αποτίμηση της εξωτερικής πολιτικής είναι μειοψηφικά θετική (38,9% θετικά και μάλλον θετικά), η σχετική υπεροχή του πρωθυπουργού έναντι των αντιπάλων παραμένει.

Τρίτο: η κυβερνητική ατζέντα θεσμικών αλλαγών βρίσκει απήχηση πέρα από τα κομματικά όρια. Οι προτάσεις για Συνταγματική Αναθεώρηση εμφανίζουν υψηλή αποδοχή: αλλαγές στο άρθρο 86 (71,4%), επιλογή ηγεσιών ανωτάτων δικαστηρίων (69,1%), μία εξαετής θητεία για ΠτΔ (64,6%), καθολική αξιολόγηση στο Δημόσιο και άρση μονιμότητας (62,4%). Εδώ υπάρχει μια καθαρή ευκαιρία για τη ΝΔ: να «ντύσει» την προεκλογική της αφήγηση με μεταρρυθμιστικό περιεχόμενο που δεν μιλά μόνο στο δικό της ακροατήριο. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει ένα κομμάτι του προεκλογικού λόγου να εστιαστεί στο πώς θέλουν τα κόμματα να εξελιχθεί η αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.

Τα «αρνητικά» για τη ΝΔ: η κοινωνική επιθυμία για αλλαγή, το αντι-σύστημα, και η φθορά της μακράς θητείας

Πέρα από την κοινωνική κόπωση των επτά χρόνων διακυβέρνησης, που είναι και ένα από τα κύρια ευρήματα της σημερινής δημοσκόπησης, το δεύτερο πρόβλημα για τη ΝΔ είναι ότι αυτό το 67,9% δεν έχει ενιαία πολιτική διέξοδο. Και εδώ κρύβεται ταυτόχρονα και κίνδυνος και ανάσα. Αν η αντι-κυβερνητική διάθεση βρει έναν αξιόπιστο φορέα, το παιχνίδι δυσκολεύει. Αν μείνει πολυδιασπασμένη, το προβάδισμα της ΝΔ γίνεται πιο ανθεκτικό. Η έρευνα το υπονοεί: σε σενάριο συνεργασίας των κομμάτων κεντροαριστεράς και αριστεράς, αν και η πλειοψηφία λέει ότι μια τέτοια συνεργασία δεν μπορεί να κερδίσει την κυβέρνηση, εντούτοις είναι αρκετά ισχυρό το ότι το 42,1% λέει ότι μπορούν να κερδίσουν σε σχέση με το 54,1% που λέει ότι δεν μπορούν.

Ένα επιπλέον μήνυμα είναι η άνοδος σχημάτων που «τρώνε» από τη δεξαμενή διαμαρτυρίας, όχι απαραίτητα από ιδεολογία. Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζεται τρίτη στην εκτίμηση ψήφου με 11,1% και η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 10,9%. Για τη ΝΔ, αυτό είναι διπλό σήμα: η πίεση στα δεξιότερα δεν έχει εξαφανιστεί, το «αντισυστημικό» παίρνει μορφές που δεν αντιμετωπίζονται με επικοινωνία του τύπου «πάμε καλά», γιατί κουμπώνουν πάνω στην καθημερινή δυσπιστία.

Ο δείκτης που πονάει είναι η ισχύς του κανένας στο ερώτημα ποιος θα θέλατε να εκπροσωπεί την χώρα στο εξωτερικό: το 30,4% απαντά «κανένας» και το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο για μια χώρα που παραδοσιακά «κλείνει» γύρω από πρόσωπα εξουσίας. Με άλλα λόγια, η ΝΔ κερδίζει την πρωτιά, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας βρίσκεται απέναντι στο σημερινό πολιτικό σύστημα συνολικά. Σχηματικά το «κανένας» είναι ίσως το πραγματικό κόμμα της αντιπολίτευσης σήμερα.

Τέλος, υπάρχουν και επιμέρους «καμπανάκια» στην επικαιρότητα: η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη αξιολογείται μάλλον αρνητικά από το 49,2% των ερωτηθέντων έναντι του 43,9% που την αξιόλογη θετικά. Και στο πεδίο των θεσμών, η πρόβλεψη για μη κρατικά πανεπιστήμια απορρίπτεται οριακά, καθώς το 51,3% διαφωνεί ένδειξη που μπορεί να ανοίξει την «όρεξη» εκείνων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που διαφωνούν με την αναθεώρηση του άρθρου 16.

Όπως εκτιμούσαν σήμερα το πρωί κυβερνητικά στελέχη που διάβασαν την δημοσκόπηση, αν η ΝΔ θέλει να μετατρέψει το προβάδισμα σε δεύτερη εντολή, πρέπει να λύσει ένα παράδοξο: να παραμείνει «σταθερή δύναμη» χωρίς να φαίνεται «κουρασμένη εξουσία». Η μέτρηση επανεκλογής ή αλλαγής (29,8%–67,9%) λέει ότι το βασικό της πρόβλημα δεν είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά η συσσωρευμένη φθορά της μακράς διακυβέρνησης και η διάθεση της πλειοψηφίας του κοινωνικού σώματος για αλλαγή.

