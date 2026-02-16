Βεντέτα κυβέρνησης με Βενιζέλο – Eκνευρισμός στο Μαξίμου 

Με τον χειρότερο εφιάλτη της έρχεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση αφού πλέον ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχεδόν σε καθημερινή βάση επιτίθεται στο Μέγαρο Μαξίμου για θεσμικά και συνταγματικά θέματα.

Όλα αυτά ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεφύγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους αγρότες και το σκάνδαλο με τα κέντρα κατάρτισης που πολλοί υποστηρίζουν ότι κατ αρχήν αφορά την κυβέρνηση προβάλλοντας τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Οι πληροφορίες λένε ότι με τον πρώην κυβερνητικό εταίρο της κυβέρνησης Σαμαρά εμφανίζεται εκνευρισμένος ο ίδιος ο πρωθυπουργός ο οποίος επικρίνει την στάση του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα λέγεται ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή για να γίνει σκληρή επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου εναντίων του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Πάντως ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και γνωστός συνταγματολόγος παρά την κυβερνητική επίθεση εμφανίστηκε πριν μερικά εικοσιτετράωρα να στέλνει νέο μήνυμα από τον Βόλο και πιο συγκεκριμένα από την εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας με θέμα «Θεσμική Σταθερότητα, Γεωπολιτικές Ανακατατάξεις και Οικονομική Ανάπτυξη».

Το μήνυμα του ήταν σαφές ότι «χωρίς σεβασμό του Συντάγματος δεν υπάρχει αναθεώρηση». Συνέδεσε μάλιστα το ζήτημα της αναθεώρησης με την ανάγκη ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία δεν μπορεί να εξελίσσεται με λογικές «λευκής επιταγής». Όπως ανέφερε, σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας ως προς τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς της επόμενης Βουλής, θα ήταν –κατά την εκτίμησή του– θεσμικά επισφαλές να διαπιστωθεί σήμερα ανάγκη αναθεώρησης με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, εφόσον η τελική διαμόρφωση των αναθεωρημένων διατάξεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών στην επόμενη σύνθεση της Βουλής.

Παράλληλα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν περνά απαρατήρητη η στροφή που έχει κάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Από εκεί που τον κατηγορούσε για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ τώρα θεωρεί ότι «είναι πάρα πολύ βαρύς και έγκυρος ο λόγος του Κώστα Καραμανλή». Η επισήμανση έγινε µε αφορμή τα όσα καταλογίζουν στην κυβέρνηση τόσο ο κ. Καραμανλής όσο και ο κ. Σαμαράς, αναφέροντας πως όσα λένε «πρέπει να μας προβληματίσουν για την ποιότητα της διακυβέρνησης και της ∆ημοκρατίας».

Προφανώς το ότι το βλέμμα των κυβερνητικών στελεχών είναι στραμμένο επάνω στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με την σχέση του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Αντώνη Σαμαρά .

Όπως λέγεται η συμπόρευση του Αντώνη Σαμαρά με τον Κώστα Καραμανή και τον Ευάγγελο Βενιζέλο μπορούν να φέρουν πολλά και σοβαρά προβλήματα στην κυβέρνηση την περίοδο των εκλογών.

Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση συνεχίζει το σχέδιο επιστροφής στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου, αναφέροντας ότι «η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε ένα δίκτυο απάτης» και ότι «η Ελληνική Αστυνομία εντόπισε μία μεγάλη εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα», ανέφερε ότι «παρά τις δυσκολίες, το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» γίνεται πράξη στην καθημερινότητα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει δηλαδή στο γνωστό κυβερνητικό δόγμα του νόμου και τάξης προσθέτοντας: «Από τους δρόμους των πόλεων, τις συνοικίες και τα πανεπιστήμια, μέχρι τα γήπεδα, τις καταλήψεις και την οικονομική δραστηριότητα, το μήνυμά μας είναι σαφές: η μάχη με την παραβατικότητα και την ατιμωρησία είναι συνεχής».

